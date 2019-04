Vecinos exigen más restricción a apartamentos turísticos junto a la playa Calle Eugenia Viñes, junto al paseo marítimo. / irene marsilla Los colectivos proponen en las alegaciones al plan del Cabanyal que la lonja sea Bien de Relevancia Local y una oficina Riva para gestionar el barrio LOLA SORIANO Miércoles, 10 abril 2019, 00:49

valencia. Los vecinos del Cabanyal no quieren que el barrio repita el modelo turístico de Benidorm, Calpe, Denia o Peñíscola. Quieren un barrio con sabor tradicional que no pierda su esencia y donde no se desplace a los vecinos por los turistas. Esa es una de las reivindicaciones de Salvem y de la asociación de vecinos del Cabanyal-Canyamelar que incluyen en las alegaciones que presentaron ayer al Plan Especial Protección del Cabanyal-Canyamelar (PECC).

En el escrito exigen la protección del barrio frente a la posible proliferación de apartamentos turísticos. Aseguran que no consideran adecuado los porcentajes del 30% y 40% de viviendas turísticas que contempla el PECC a primera línea del Cabanyal-Canyamelar. Indican que «son excesivos y no marcan una buena expectativa para la cohesión social y el acceso a la vivienda de los jóvenes», tal como explica Faustino Villora, representante de Salvem.

Ponen como ejemplo la «gran actividad turística de Denia, Benidorm, Calp o Peñíscola. Observar estos casos ayuda a comprender cómo el turismo cambia definitivamente el estilo de vida de un pueblo. Cómo afecta muy seriamente a todos los ámbitos: social, económico, cultural y ambiental». Y afirman que «supondría un impacto negativo para el derecho de la vivienda porque no crea población estable, serían turistas de paso y los vecinos no encontrarían precios asequibles y se tendrían que ir del barrio», añade Villora.

Reclaman que las nuevas viviendas junto a Doctor Lluch no superen las tres alturas y desván Abogan por controlar la «turistificación» bajando el cupo de estos pisos entre Doctor Lluch y el paseo

Exigen que desde la calle Doctor Lluch hasta la playa el cupo a los apartamentos turísticos sea del 10% para que no haya un barrio fracturado. «No queremos morir de éxito. Hacen falta cambios normativos estatales y a nivel local, más control de esta actividad. El Ayuntamiento tiene que regular con el planeamiento urbanístico este boom», añaden.

Otra de las peticiones formuladas es que la lonja de pescadores -a una calle del paseo marítimo- tenga una mayor protección, que sea declarada Bien de Relevancia Local.

Añaden la propuesta de que se delimite un entorno de protección que incluya los edificios de la Casa dels Bous, la Fábrica de Hielo, el grupo de viviendas de la calle Pavía y el jardín del bloque de portuarios.

Consideran insuficiente la protección parcial del colegio Santiago Apóstol, situado en la calle Escalante, ya que tiene una fachada regionalista de gran interés y también destacan los elementos cerámicos decorativos de los zócalos y los suelos de mosaico Nolla.

En cuanto a las viviendas públicas que el Ayuntamiento quiere realizar junto a la calle Doctor Lluch, exigen que «no se hagan edificios de cinco y seis plantas para extender el barrio hacia la zona de levante». Aseguran que deberían de ser tres plantas más desván, para mantener la coherencia del resto de edificaciones del barrio, y que se usen las plantas bajas para viviendas.

También piden mantener todos los edificios tradicionales entre la avenida Mediterráneo y el chalé de Demetrio Ribes y protegerlos. Y añaden la necesidad de crear una oficina como la del plan Riva que hubo en el centro histórico y Ruzafa para facilitar el cumplimiento y trámites del plan.