Vecinos y comerciantes urgen a pactar ya la reforma de la plaza del Ayuntamiento Plaza del Ayuntamiento, con un mercadillo ambulante. / txema rodríguez La empresa formalizó el contrato el pasado 4 de marzo y tiene un plazo de seis meses para entregar el documento de la participación ciudadana P. M. Jueves, 6 junio 2019, 01:14

valencia. El gobierno municipal aprobó el pasado 4 de marzo la formalización del contrato con la empresa que debe realizar el proceso de participación ciudadana incluido en la reforma de la plaza del Ayuntamiento. Tres meses después, ni la Federación de Vecinos ni la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y el Ensanche han sido llamados por este motivo, como confirmaron ayer ambas entidades.

El plazo dado a la empresa Paisaje Transversal SL es de seis meses, por lo que el 4 de septiembre debe entregar el documento con las conclusiones al Consistorio. Fuentes de la concejalía de Participación no confirmaron si se permitirá una prórroga en el contrato, aunque se da por descontado. Es más, esta delegación es una de las que ha dirigido este mandato València en Comú, cuya lista sucesora, Unidas Podem, no ha conseguido representación en el Consistorio al no superar el 5% de los votos el pasado 26 de mayo.

La presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta, señaló sobre este proceso que «es muy importante, mucho, dada la afección que tendrá la reforma por ejemplo a las líneas de la EMT o el paso del tráfico», para reclamar al gobierno municipal que no tome ninguna decisión «sin contar con todas las opiniones y valorarlas».

En la misma línea, desde la Asociación de Comerciantes subrayaron la importancia del transporte público. «No sabemos nada, no ha llamado nadie ni de la empresa ni del Consistorio». El encargo tenía una primera fase consistente en presentar una metodología, talleres y un proceso que derivará en un documento ciudadano que «oriente la formulación del proyecto de reurbanización integral. De los seis meses, los primeros cuatro deben servir para el propio proceso participativo, mientras que el resto se emplearán en la validación de las propuestas y su difusión, algo que ya es de difícil cumplimiento. La inversión para la reforma de la plaza se origina en una votación vecinal que reparte cada año ocho millones de euros en obras. Para esta plaza se asignaron 450.000 euros en 2017.