Vecinos del Cabanyal piden amparo al Síndic de Greuges ante el abandono del barrio Calle Progreso, junto al cruce con Amparo Guillem, uno de los puntos más degradados del Cabanyal. / j. monzo Residentes en la zona más degradada alertan de que hay mafias que trafican con casas ocupadas LOLA SORIANO VALENCIA. Sábado, 21 julio 2018, 00:17

Los vecinos del Cabanyal-Canyamelar están ya hartos de esperar medidas contundentes de las administraciones para poner fin a la degradación del barrio, a los problemas de convivencia y de venta de droga en el barrio, por eso ayer mismo remitieron un escrito al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana para que les ampare.

La carta está promovida por unos residentes de la 'zona cero' del barrio que se autodenominan 'Grup d'ajuda mutua', pero también ha sido firmada por la plataforma Salvem el Cabanyal y por la asociación de vecinos Cabanyal-Canyamelar.

Aseguran que piden la ayuda del Defensor del Pueblo valenciano «por los graves problemas de convivencia e incivismo que de forma reiterada venimos sufriendo en nuestro ámbito privado y familiar».

Entre los perjuicios que sufren destacan que «hay mafias que se aprovechan de la situación de las familias en riesgo de exclusión social para traficar con las casas ocupadas, ya que les exigen una renta por viviendas ajenas e insalubres». Además, añaden que algunas de estas casas «han sido ocupadas con el único fin de utilizarlas para actividades ilícitas y delictivas, como el tráfico de estupefacientes» o la habilitación de casas para inyectarse la droga.

Los vecinos afectados alertan de que «publicitan la venta de drogas a voz en grito sin ningún tipo de reserva a cualquier transeúnte, tanto por parte de menores como de adultos». Y, además, «se organizan peleas de gallos en la calle con apuestas incluidas y a plena luz del día».

Otro de los problemas que aseguran que se está agravando es el de la convivencia. Indican que hay colectivos que «realizan partidos de fútbol a cualquier hora contra las fachadas de las casas. Ponen música con altavoces de descomunal potencia que hacen retumbar los cristales de las casas y ocupan la calle con mobiliario y piscinas hincables».

Y a todo ello hay que unir que «se ponen a consumir alcohol en la calle, cantan y bailan hasta la madrugada con la presencia de menores», según detallan los vecinos.

Tal como describen residentes en la zona cero como Luisa, «lo que queremos es que alguien nos defienda porque los pocos vecinos de toda la vida que quedamos estamos abandonados. Se están incumpliendo todos los días ordenanzas municipales y vendiendo droga y no se pone orden. No podemos más y en calles como Pescadores, Progreso y Escalante hay que intervenir ya».

Según explican, el problema comenzó hace 20 años, «con el planificado asedio a los vecinos por el anterior gobierno municipal para derribar 1.600 viviendas» y añaden que con la llegada del «nuevo equipo de gobierno los vecinos afectados aguardaban un cambio en las políticas municipales, ya que el Cabanyal fue uno de los pilares de la campaña electoral». Y afirman que «después de tres años del cambio de gobierno los vecinos han visto frustradas sus esperanzas al no apreciarse actuaciones que revirtieran la situación. Incluso podríamos decir que la convivencia ha empeorado, ya que la impunidad ante el incumplimiento de las normas, ha hecho empoderarse a los incívicos». Y añaden que el décalogo de normas de convivencia que ha creado el Ayuntamiento «son recomendaciones, no de obligado cumplimiento, y pensamos que el hecho de no respetarlas atenta contras las ordenanzas».