Vecinos del Cabanyal denuncian más fiestas ilegales tras la retirada del refuerzo policial Una de las zonas más degradadas del barrio del Cabanyal. / j. monzo Los residentes exigen al Consistorio que se tomen «en serio» los problemas del barrio y que confisquen los altavoces que impiden el descanso LOLA SORIANO Martes, 31 julio 2018, 01:28

El refuerzo de la vigilancia policial en el Cabanyal para evitar los ruidos y la falta de convivencia en el barrio ha durado tan sólo dos semanas. Los residentes en las calles más degradadas del barrio, también conocida como 'zona cero', denuncian que las fiestas ilegales han vuelto al barrio y que se está poniendo en juego el descanso y la paciencia vecinal.

Los afectados aseguran que después de tener dos semanas de relativa calma, por el refuerzo que puso el Ayuntamiento de seis agentes en horario nocturno, «volvemos a estar abandonados porque el ruido, la música a todo volumen y los comportamientos incívicos de los que no cumplen las normas no nos dejan en paz», indica una vecina.

La mayor presencia policial se produjo el fin de semana del 14 de julio y del 21 y 22, después de que el colectivo Salvem el Cabanyal y la asociación de vecinos del Cabanyal-Canyamelar denunciaran que el primer fin de semana del mes habían vivido un auténtico caos. Los residentes aseguran que esta medida de refuerzo «ha sido efímera y este pasado fin de semana ya no había agentes patrullando por la noche y eso se ha traducido en que han vuelto a tomar la calle los colectivos que no dejan descansar. Se creen que es suya y que pueden poner la música a todo el volumen que quieran porque saben que no pasa nada», indica una vecina del barrio.

Desde Salvem afirman que «no vamos a dejar de reivindicar nuestro derecho al descanso»

Otra residente que prefiere que no se desvele su nombre explica que «el domingo desde las dos del mediodía y hasta las 23 horas había cerca de setenta personas ocupando tanto las aceras como la calzada de la zona de la calle Pescadores. Sacan unos bafles de música gigantescos que parecen armarios y la música se oía hasta en la calle de la Reina. Eso en la calle Colón no pasaba porque no lo iban a consentir. Queremos que se tomen en serio el barrio».

Para amenizar la fiesta ilegal los colectivos incívicos no dudaron en sacar mesas, sillas y material para hacer barbacoas. «Si sólo tenemos una patrulla cómo van a frenar la situación dos agentes solos frente a setenta. Exigimos que no se baje la guardia, que siga el refuerzo policial, porque hay varias personas que, aunque residen en otros puntos del barrio, tienen en la 'zona cero' casas que utilizan para montar las juergas y para presuntamente vender droga. Incluso en algunas de esas plantas bajas tienen también gallos».

Los vecinos que más están sufriendo esta situación aseguran que el domingo, «aunque llamamos varias veces a la sala para pedir que vinieran, las patrullas no llegaron hasta que no se dio aviso a la concejalía y eran ya las 23 horas». Y añaden que no entienden «por qué no se requisan los altavoces que están generando ruido. No sirve de nada que pase una patrulla y les diga que apaguen la música porque cuando se van, vuelven a sacarlos a la calle».

Ayer, incluso, en redes sociales eran varios los vecinos que proponían movilizaciones ciudadanas para hacer más visible el problema.

Desde Salvem el Cabanyal, Faustino Villora, explica que «no se está actuando en el fondo del problema, que es hacer cumplir las ordenanzas». Añaden que, por un lado, están a la espera de que se pronuncie el Síndic de Greuges. Sobre posibles movilizaciones, detalla que tras las vacaciones estivales «analizaremos la situación y veremos que propuestas impulsamos, pero no vamos a dejar de reivindicar nuestro derecho al descanso».

La concejal de Ciudadanos María Dolores Jiménez exige una mayor vigilancia policial en el Cabanyal. Asegura que «el contenedor que hace las funciones de retén en la calle Escalante no tiene sentido. Lo que tienen que hacer es patrullar por las calles donde se están producdiendo los conflictos, como en Pescadores». Como anécdota detalla que «las personas que recogen la chatarra aparcan las bicis al lado del retén y los policías parece que estén de vigilantes para que no las roben». Y añade que «hay indigentes durmiendo en el parque del Doctor Lluch, cuando se supone que es un espacio destinado a los niños».