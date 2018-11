Vecinos del Cabanyal critican la pérdida de aparcamientos por los nuevos árboles Alcorques de gran tamaño con los nuevos árboles en la calle de la Reina. / irene marsilla Los residentes lamentan que hayan puesto muchas plantaciones seguidas y con alcorques demasiado grandes que restan plazas LOLA SORIANO VALENCIA. Sábado, 3 noviembre 2018, 00:56

Con la llegada del otoño el Ayuntamiento de Valencia ha iniciado la campaña de plantación de árboles pendiente en el Cabanyal. Estos días los operarios han eliminado la capa de hormigón que se había puesto en los alcorques para dejar al aire la tierra y poner la vegetación. El problema es que los residentes aseguran que se ha ganado zona verde a consta de perder numerosas plazas de aparcamiento en la calle.

Durante los trabajos de plantación del arbolado no han sido pocos los vecinos que se han quedado asombrados por la cantidad de alcorques que se han creado en un mismo tramo. «Pienso que han puesto demasiados árboles seguidos. Precisamente me he estado fijando estos días en eso. De hecho, hay tramos que se pueden ver dos coches aparcados y seguido va un gran alcorque, otros dos coches y otro árbol. He oído a la gente y está que rabia porque ya no saben dónde dejar el coche. Es imposible», indica Concha Visiedo.

Otros residentes, como Carmen Marín y Javier García, opinaron que «no sé para qué ponen tanto árbol junto porque luego el Ayuntamiento no los cuida. Y hemos perdido muchas plazas de aparcamiento».

Las actuaciones estos días se han centrado en calles como la Reina y la Barraca. «En sólo tres manzanas he contado 16 árboles en la calle de la Barraca y en la Reina son muchos más porque hay a ambos lados. El problema es que han puesto muchos y los alcorques son muy grandes», añade Eva Blat. Además, añade que «cuando llueva, estos trozos de calle serán un empastre porque se sale toda la tierra y se mancha la calle».

«Nos han quitado plazas de aparcamiento y en cambio no dan alternativa con más aparcamientos. Y en la avenida de los Naranjos hay tramos donde han quitado los naranjos y todavía no han puesto nada», añade Pia Andreu.

Otro valenciano, Martín Guillén, ya augura que «la gente se va a dar tortas por aparcar porque los agujeros que han puesto son muy grandes y ocupan mucho sitio».

Amparo Alabau, añade indignada que «donde cabían antes cinco coches ahora caben dos. Los alcorques tenían que haber sido más pequeños. En mi casa tengo un árbol de porte, que lleva ya años, y me tapa todo el sol por la tarde y no vienen ni a podarlo».

Desde la asociación de vecinos del Cabanyal, la presidenta Pepa Dasí explica que «los árboles había que ponerlos. De hecho, yo hace unas semanas llamé para ver cuándo se plantaban». Eso sí, reconoce que algo habrá que hacer para ganar aparcamientos. «Hay que tener paciencia. El plan del Cabanyal prevé aparcamientos, ahora esperamos que saquen el plan, que los vecinos puedan alegar lo que les parezca, y que no se duerman y hagan los aparcamientos».

Los árboles plantados en la calle de la Barraca, son el arce de montpellier y la encina, dos especies autóctonas, uno de hoja caduca y con un tono rojizo otoñal y otro de hoja perenne. Ambos son de porte medio y requieren poca poda.