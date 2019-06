Los vecinos alertan al Consistorio de que la ilusión que creó «se ha desvanecido» La federación exige al nuevo gobierno más participación y pide a Ribó que haya «un sólo Ayuntamiento, no tres ni, ahora, dos» ÁLEX SERRANO VALENCIA. Sábado, 22 junio 2019, 00:39

El colectivo vecinal valenciano volvió ayer a dar un importante correctivo al Ayuntamiento de Valencia mientras en los despachos se dirime el futuro gobierno. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María José Broseta, dio cuenta del desencanto de los residentes de la ciudad al advertir al Consistorio de que la ilusión que crearon con su llegad al poder «se ha desvanecido en gran parte, a pesar de que el anterior mal hacer del Partido Popular le facilitaba realizar una mejor gestión». «Para el futuro próximo deberían comprender que para la ciudadanía existe un solo Ayuntamiento y no tantos, antes tres y ahora dos, como organizaciones políticas conforman la mayoría», dijo la máxima dirigente vecinal en la gala de entrega de los premios de la 29ª edición de la Semana Ciudadana.

Las diferencias entre movimiento vecinal y Ayuntamiento fueron sonadas en el anterior mandato, incluyendo críticas sobre los procesos participativos, los cambios en la red de EMT, las estrategias integrales de Orriols y Benimaclet, la mesa de la movilidad (de donde algunas entidades llegaron a levantarse enfadadas) o incluso la información facilitada respecto a determinados proyectos en concreto como la peatonalización de la calle Serranos o el centro de acogida para personas migrantes de la plaza Federico Mayo.

A este respecto, Broseta apuntó que la participación «es algo más que abrir la terraza del Ayuntamiento o recibir a personas, porque la verdadera participación no es una concesión de los diferentes gobiernos municipales sino un derecho social y los concejales y concejalas no son dueños del poder, sino que tienen que entender que son simples mediadores temporales entre los derechos de la ciudadanía y la propia ciudadanía». La dirigente, eso sí, apuntó que no puede negar «la existencia de cauces de participación, pero muy condicionados y sin una incidencia notable en la gestión institucional».

La máxima dirigente afea a Compromís y PSPV que la ciudad haya cambiado poco en cuatro años

Broseta también hizo un demoledor diagnóstico sobre la ciudad, respecto a la que dijo que «poco ha cambiado»: afeó la falta de equipamientos sociales y el envejecimiento de la población. «Cada vez hay menos habitantes como consecuencia del abandono de mucha inmigración y crece la desigualdad y del número de pobres con afectación importante de la feminización e infancia», lamentó Broseta, que apuntó que es «impresionante» el número de viviendas vacías en Valencia. «Hay unas 75.000 que en algunos barrios representan casi el 40% del total y es desconsolador, por utilizar un término suave, que el acceso a la vivienda, no sólo de compra sino de alquiler, excluya, cada día más, a una parte importante de la población», comentó la presidenta de la federación de asociaciones.