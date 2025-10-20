El vecindario de Benicalap recoge más de 2.000 firmas para exigir un nuevo instituto Anuncian una concentración para el próximo sábado en el solar municipal reservado para centros educativos

B.G. Valencia Lunes, 20 de octubre 2025, 15:29

Vecinos y vecinas de Benicalap, Ciudad del Artista Fallero y de las pedanías de Borbotó, Benifaraig, Carpesa y Poble Nou, han recogido más de 2.000 firmas para reclamar la construcción de un nuevo centro de Secundaria y de Ciclos Formativos (grado medio y superior), en la parcela de 19.500 metros cuadrados destinada para tal fin, situada entre las calles, Pere Delmonte i Hurtado, General Llorens y Plaza José María Giménez Fayos, que es propiedad municipal, según datos proporcionados por Patrimonio.

Desde la Asociación explican que, debido al fuerte crecimiento de la población en las dos últimas décadas, principalmente familias jóvenes con hijos en edad escolar, la demanda en el Distrito de plazas para cursar Secundaria y Ciclos Formativos se ha incrementado. «Ya existe un problema de plazas, un problema que se agravará aún más en pocos años», insisten.

Aseguran desde el colectivo vecinal que han solicitado varias entrevistas con la Conselleria de Educación desde 2023, «siendo el silencio su única respuesta hasta ahora», por lo que han convocado una concentración para el próximo sábado, 25 de octubre, a las 11 horas, en el solar destinado a uso educativo.

«Desde las entidades vecinales y educativas que forman parte de esta Plataforma Pro-Instituto, vamos a seguir con nuestra movilización, exigiendo que la Conselleria nos reciba y conteste a nuestra petición», aseguran.