Un 60% de los valencianos cree que faltan instalaciones deportivas públicas Las zonas de Extramurs, Campanar y Pobles del Nord son las calificadas como más deficitarias MAR GUADALAJARA Jueves, 19 septiembre 2019, 18:47

La mayoría de los vecinos de la ciudad de Valencia demanda instalaciones deportivas públicas, un 60% de los valencianos creen que son insuficientes. Según el último barómetro de Opinión Ciudadana realizado por el Ayuntamiento de Valencia, serían las piscinas municipales, los pabellones deportivos e instalaciones de fitness o gimnasios las demandas entre los ciudadanos encuestados. El 53,8% creen que hacen falta más piscinas públicas en la ciudad, mientras un 40,3% creen que es imprescindible la construcción de más pabellones polideportivos.

Pero la ciudad no sólo estaría pidiendo más espacios deportivos, según los datos del barómetro publicado este jueves, más del 24% de los valencianos opina que las instalaciones son malas. Así, los barrios más afectados, serían Extramurs, Campanar y Pobles del Nord, donde están las calificadas como más deficitarias.

Alrededor de un 20% de valencianos tan sólo comen carne o pescado una vez a la semana

Y es que la práctica deportiva entre los residentes en la ciudad es frecuente, ya que el 65'7% de los encuestados practica alguna actividad física o deporte. Caminar o hacer gimnasia intensa como ejercicios de musculación y tonificación, son las actividades más practicadas, seguidas de correr. Aún así, hay un 34% de valencianos que declara no hacer nada de ejercicio, la mayoría de ellos, alegan no practicar actividad física por falta de tiempo (58%), seguidos de los que no tienen ningún interés (45%).

La calle suele ser el espacio más habitual de la práctica deportiva de los valencianos. Un 53% elige hacer ejercicio en la calle, un 28% en instalaciones deportivas y un 22'9% en recintos públicos como parques o jardines.

Además del deporte, otra de las cuestiones por las que se pregunta en la encuesta del Ayuntamiento es la alimentación. Entre las conclusiones que se extraen está el tipo de dieta que siguen los valencianos. Alrededor de un 20% de valencianos tan sólo come carne o pescado una vez a la semana, unos resultados que sorprenden. El propio concejal de Control Administrativo, Carlos Galiana, reconoció su asombro ante las respuestas que se presentaron este jueves recogidas en el Barómetro, sobre todo, por el alto consumo de fruta fresca, que el 91% asegura consumir a diario, y verduras y hortalizas, un 90'9%.

La mayoría afirma seguir una buena dieta pero más del 46% sufre obesidad o sobrepeso.

Sin embargo, la carne y el pescado, según el informe, se consumirían menos. Tan sólo entre el 8% y el 16% consumen productos cárnicos a diario. La leche es el producto más frecuentes en la dieta de los residentes en la ciudad y un 59% se alimenta todos los días de pan, arroz, pasta o cereales elaborados.

Seguir una buena dieta puede evitar padecer lo que los expertos han llegado a calificar como la epidemia del siglo XXI: la obesidad y el sobrepeso. En esta materia y pese a que los encuestados aseguran seguir una buena dieta, son más del 46% los valencianos que padecen sobrepeso y obesidad. Asimismo, entre otros hábitos poco saludables, se observan conductas diferentes entre sexos. Son ellas las que menos se exponen al alcohol y al tabaco: ellas fuman y beben menos alcohol. El 31% de los hombres es fumador y el 73% de ellos consume alcohol, frente al 23% de las mujeres que fuma y el 56% que bebe alcohol.

En este mismo estudio realizado por técnicos del Ayuntamiento, se incluyen preguntas relacionadas con el ámbito de la salud pero que entran en una valoración en la que se incluyen cuestiones personales como la ética o la religión y en las que los parámetros a elegir están entre posiciones a favor o en contra. Según los datos que recoge la encuesta, el 81% de los valencianos está a favor de la eutanasia en caso de enfermedad sin cura y el 67% también apoyan el aborto. Otra de las cuestiones planteadas son las operaciones de cambio de sexo, frente a las que se posicionan a favor el 68% y un 40% estarían en contra de los vientres de alquiler.