Los valencianos, con la Albufera: la campaña supera los 600 apoyos Más de 500 adhesiones de carácter particular y un centenar de la sociedad civil secundan la iniciativa de LAS PROVINCIAS

Gonzalo Bosch Valencia Domingo, 18 de mayo 2025, 01:08 Comenta Compartir

El pueblo valenciano siempre demuestra devoción por lo que es suyo. Lo hace, por ejemplo, cada vez que un forastero trata de denominar 'paella' a cualquier arroz con cosas. O cada segundo domingo de mayo, cuando la Mare de Déu dels Desamparats abandona su Basílica y se realiza su tradicional traslado hasta la Catedral de Valencia. Ahora, LAS PROVINCIAS realizó un llamamiento para unir fuerzas en la defensa del parque natural de la Albufera. Y los valencianos, de nuevo, mostraron su devoción por el tesoro natural que alberga su provincia.

El año pasado tuvo lugar el III Simposio organizado por este periódico en defensa del Parque natural de la Albufera. Como novedad, LAS PROVINCIAS buscó el apoyo de la sociedad civil valenciana para ganar músculo con su manifiesto con las acciones a realizar en el paraje para mejorar su protección y conservación. En este sentido, la campaña de apoyos fue todo un éxito y se alcanzaron las adhesiones de más de 150 empresas, clubes deportivos, partidos políticos, instituciones culturales, entidades representativas de la sociedad y personalidades valencianas.

Por eso, para la celebración del IV Simposio que tendrá lugar los días 18 y 19 de junio en el Oceanogràfic, este diario volvió a lanzar la campaña que reeditara apoyos y consiguiera nuevos. Todo con un mismo objetivo: demostrar a las instituciones el valor que supone para la sociedad el parque natural de la Albufera.

Con todo ello, a un mes de la celebración de dicho encuentro, LAS PROVINCIAS ya ha conseguido acercarse a las 150 adhesiones del año pasado. Y no sólo eso, si no que se ha conseguido traspasar fronteras y contar con el apoyo de regantes o humedales de otros puntos de España para que defiendan la conservación del paraje. Además, la suma de apoyos no cesa, y esta misma semana la campaña de LAS PROVINCIAS volverá a sumar en sus filas a entidades como Nuevo Centro.

Desde el centro comercial afirmaron que la Albufera «un espacio único y de incalculable valor ecológico, cultural y social. Ahora más que nunca, creemos que es imprescindible alzar la voz y sumar esfuerzos para garantizar su preservación. Por ello, seguimos firmemente adheridos al Manifiesto para salvar la Albufera, apoyando las medidas que promueven su recuperación hídrica, la mejora de su calidad ambiental y el respeto por su biodiversidad. Salvar la Albufera es responsabilidad de todos y desde nuestro centro comercial seguimos apoyando esta iniciativa que ayuda a concienciar y movilizar a la ciudadanía en defensa de este tesoro natural».

Un ejemplo del mensaje que han querido dejar otros colectivos que se han adherido recientemente como el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, la Fundación Victoria Cano o la asociación Más de Dos Familias Numerosas.

Del mismo modo, la campaña de este año buscaba una mayor participación ciudadana, por lo que abrimos la campaña de apoyo a cualquier valenciano que quisiera unirse a la iniciativa de LAS PROVINCIAS. ¿Cómo? Con los códigos QR que ofrece la edición impresa del diario, así como desde su página web. De esta manera, más de 500 valencianos se sumarán este año a la defensa del Parque Natural. En total, 514 personas que a título particular han dejado su mensaje de apoyo a la Albufera y que demuestran, una vez más, que la ciudadanía de la región quiere una mayor protección para su entorno. Más si cabe, tras los trágicos hechos acaecidos el 29 de octubre. La Albufera ayudó a desaguar gran cantidad del agua que arrasó a los municipios al sur de la capital, pero todos esos litros trajeron consigo una cantidad de residuos que han puesto en jaque la salud del paraje.

Así, durante el próximo mes la campaña de apoyos continuará abierta, con el objetivo de sumar más adhesiones y ganar fuerza antes de volver a reclamar a los gobernantes que apliquen las medidas necesarias para salvar el mayor patrimonio natural de la provincia, la Albufera.