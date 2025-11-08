El valenciano que viste a la Justicia David Miguel Pardo es el único profesional que confecciona las togas para jueces, fiscales, secretarios, procuradores y abogados en la Comunitat I De su taller salen cada año unas doscientas prendas que viajan a juzgados de toda España

Laura Garcés Valencia Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:50 | Actualizado 01:34h.

Jueces, fiscales, magistrados, letrados, secretarios y procuradores, muchos profesionales de la ley con togas negras que visten la autoridad que corresponde a una dignidad que también reclama puñetas y escudo. La acción de la Administración de Justicia, con su serio ceremonial, no se detiene en una sociedad agitada en la que no faltan los pleitos. A ese paisaje, desde estas páginas, salta hoy un sastre valenciano heredero de una tradición familiar: la confección de las togas necesarias para impartir Justicia.

David Miguel Pardo es el único del oficio en la Comunitat Valenciana, un profesional que se conoce la escala al dedillo y a los abogados -como hacen los del gremio- los llama letrados. Disfruta de la exclusividad valenciana, pero casi la ostenta también para España. «Somos muy pocos«, apunta. Hasta es posible que alguno esté cerca de dejar las tijeras.

David recibe en un taller presidido por una mesa de corte «que está aquí desde 1970». Detrás cuelgan los patrones «numerados del 0 al 7. Del 0 al 4 son las tallas de mujer y el resto las de hombre». Tijeras, máquina de coser y otra «con la que hago el plisado de la parte trasera», completan el atrezzo de un escenario del que anualmente salen doscientas togas para vestir la Justicia en las tres provincias de la Comunitat. También en otras ciudades, aunque no se puede decir cuántas.

Ampliar Escudos para colocar en las togas. J. L. Bort

Quién sabe en qué juzgados se sentarán las túnicas cortadas y confeccionadas en el taller valenciano una vez los jueces y fiscales conozcan sus destinos. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Zaragoza… «Hasta Canarias pueden llegar. La semana que viene tengo que entregar las que he hecho para la última promoción de jueces», advierte nuestro interlocutor. Cada vez que sale una nueva hornada «voy a la escuela de Madrid y a la de Barcelona». Previa cita con la casa de la formación judicial, allí se encuentra con otros sastres. Los futuros profesionales encargan la toga a quien consideran. Va a ser un bien al que profesarán gran afecto. Es la vestimenta que se convierte en símbolo de su autoridad, pero también en la imagen misma del cumplimiento de un sueño.

«Además, coso para los colegios de abogados de Valencia, de Alicante y de Castellón», sin dejar de lado los pedidos de letrados para sí mismos, los que son de los juzgados para las salas de togas y algún comercio que le encargan para sus clientes. «De las doscientas que puedo hacer al año, unas sesenta son especiales».

Al hablar de las especiales David aclara que hay de varias calidades y por tanto de precios distintos. «Pueden salir desde unos 180 euros y llegar hasta las que cuestan 300». Los tejidos tienen la última palabra: «Lana fresca, alpaca y alpaca mohair». Éstas son las mejores. Y hay que tener en cuenta las que exigen «raso francés» en el delantero. «También las hay de tergal y de poliéster. Por mis manos pasan todas, aunque las de los tejidos corrientes las corto, pero no las confecciono». Las lleva a establecimientos para ello. Cuatro horas o algo más puede llevar el artesanal proceso. Se tiene que sumar el tiempo dedicado a tomar medidas. Luego: sacar el patrón, cortar, preparar el plisado, coser, planchar y listo para la entrega.

Mientras hablamos, sobre la mesa descansan unas puntillas preciosas: encaje de bolillos. Están enrolladas sobre cartulina. David las va a colocar las puñetas de alguna toga. «No las hago yo», advierte el sastre. «Algunas, como es el caso, las traen porque se las han regalado o las han comprado en algún sitio especializado». Santiago de Compostela es uno de los orígenes de los que proceden algunas de las más preciadas. «También compro en la plaza Redonda». Sobre otra mesa vemos varios escudos. Estos llegan a David ya bordados. Él los cose en el delantero de la túnica y vista para sentencia.

David es patronista, estudió en la sede valenciana de la Escuela Superior de Diseño, Moda y Patronaje en Barcelona. Trabajó en el sector textil hasta que un día, «hace unos quince años», siguió lo pasos de su padre, Miguel, en las togas. Satisfecho y contento con su trabajo, se refiere a los clientes como personas «amables» y sin alardes. Con gran discreción asegura que cuando ve imágenes en los periódicos o en la tele no sabe identificar si alguno de los profesionales que aparecen ha pasado por su taller. Lo que sí es capaz de determinar es si la prenda ha salido de sus manos: «Digo esa la he hecho yo». Dice el refrán que por el paño se conoce al sastre.

David está feliz en el taller donde recibe la frecuente visita de su antecesor. Cuando se le pregunta si de alguna manera se siente parte de la escala judicial, ríe sorprendido. Lo cierto es que la pregunta es exagerada. Pero no hay que perder de vista que las togas hay que llevarlas. Para ello alguien las tiene que confeccionar y cada vez quedan menos sastres que lo hagan. David Miguel Pardo es el único en la Comunitat Valenciana.

