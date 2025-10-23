Valencia tendrá un único registro de demandantes de viviendas

La Concejalía de Urbanismo, Vivienda y Licencias ha iniciado la tramitación administrativa para unificar los dos registros de demandantes de viviendas que tiene en ... la actualidad en vigor el Ayuntamiento de Valencia. En concreto, existe un listado de demandantes gestionado desde el área municipal de Urbanismo y un segundo listado que regula la sociedad pública Actuaciones Urbanísticas Municipales (AUMSA).

Ahora, con el impulso de esta tramitación se pretende que exista un único registro de demandantes de vivienda «con el objetivo de agilizar la gestión de trámites y evitar duplicidades administrativas a la ciudadanía, evitando que las personas interesadas tengan que inscribirse en dos registros cuyo ámbito territorial es el mismo», ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner.

También con el objetivo de agilizar los procedimientos y evitar duplicidades, Urbanismo tiene previsto la creación de unas nuevas bases que regulen la inscripción en el registro y la adjudicación de viviendas en régimen de alquiler asequible del Ayuntamiento de Valencia. El registro de demandantes de vivienda de Urbanismo tiene en la actualidad 1.247 personas inscritas, mientras que el de AUMSA tiene 2.101. Además, hay pendiente de baremar 3.017 solicitudes.

Esta modificación del registro de demandantes y de las bases que regulan las solicitudes de inscripción se enmarcan dentro de las políticas de promoción de vivienda pública que está acometiendo el Ayuntamiento. «Desde el primer momento que comenzó el actual mandato en el Ayuntamiento de Valencia, la vivienda se convirtió en una prioridad para el gobierno municipal de la alcaldesa María José Catalá. Nos encontramos con una situación de absoluta dejadez y falta de impulso político para ampliar el parque público de viviendas. En ocho años de gobiernos de la izquierda solo se entregaron 14 viviendas de protección pública (VPP)»,

«Es por ello que tuvimos que poner en marcha un ambicioso Plan + Vivienda», ha proseguido Giner, «con el que nos comprometimos a llegar a 2027 con la construcción o puesta a disposición de más de 1.000 VPP y de alquiler asequible. Un objetivo que estamos camino de cumplir con más de 450 viviendas ya habilitadas para dar respuesta a lista de demandantes», ha destacado Juan Giner.

El registro único se constituirá no solo como un instrumento para la canalización de la demanda de vivienda por personas con más dificultades para el acceso a la misma, sino también se ajustará el procedimiento para su adjudicación, atendiendo a los principios que regulan la actividad de las administraciones públicas, tales como el principio de eficacia, simplicidad, claridad y proximidad y servicio efectivo a los ciudadanos.

El registro único facilitará y agilizará los procesos de adjudicación de viviendas en régimen de alquiler asequible, así como permitir disponer de una base de datos actualizada que permita impulsar las políticas de vivienda en función de las necesidades reales de demanda