Valencia es la tercera ciudad de España con los aparcamientos más caros Un coche entra al aparcamiento de San Agustín, ayer. / jesús signes El parking de la estación del Norte es el de mayor coste y el de Abastos, el más barato para estancias largas, según un estudio de la OCU ÁLEX SERRANO VALENCIA. Domingo, 19 mayo 2019, 23:52

Valencia es la tercera ciudad de España con los aparcamientos, tanto privados como públicos, más cara. Así lo demuestra un estudio nacional realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que ha analizado más de 200 parkings en 27 ciudades españolas. El informe ha calculado cuánto cobrarían los estacionamientos por dejar el coche durante 48 minutos, dos y cinco horas. El resultado que arroja es que en Valencia aparcar durante dos horas costaría de media 5,73 euros, sólo por detrás de Barcelona (5,86) y Madrid (5,90). Las tres capitales están muy por encima de la media nacional, 4,16 euros. Por cierto, la ciudad más barata es Badajoz: aparcar cinco horas en uno de los estacionamientos privados de la ciudad extremeña cuesta 4,63 euros, mientras que hacerlo en Valencia tiene un coste de 13,81 euros.

El documento ha estudiado once aparcamientos del cap i casal. El más barato de toda la ciudad es el de Abastos: 1,85 euros 48 minutos, 3,90 euros dos horas y 8,95 euros cinco. Según estos datos, el más caro de la ciudad es el de la estación del Norte: cinco horas costarían 17,20 minutos. También es donde se cobra más por dos horas (6,67 euros). Para estancias cortas, eso sí, el que más duele al bolsillo es el de San Agustín, 3,14 euros.

El dato es llamativo porque el Ayuntamiento de Valencia ha hecho de las campañas municipales en favor de los aparcamientos privados la piedra angular sobre la que orbitan algunas de sus medidas más polémicas, como la de prohibir aparcar en el carril bus. Cuando la concejalía de Movilidad decidió eliminar la autorización que contemplaba la ordenanza del PP, las presiones del PSPV motivaron una sorprendente campaña desde los medios oficiales del Consistorio a favor de los parkings privados situados en torno a la ronda interior, las grandes vías y otras zonas de fiesta. El Ayuntamiento llegó a publicar comunicados en los que informaba de los precios de estos espacios tras negociaciones con los propios dueños. La intención, así las cosas, era que los conductores supieran que tenían alternativas para dejar el coche en el centro si querían acercarse al mismo para cenar o salir de fiesta. Sin embargo, la asociación de aparcamientos ya ha comentado en alguna ocasión que la mejora de la facturación no ha sido todo lo acentuada que esperaban.

Las plazas más amplias son las de los estacionamientos de Ruzafa, Roger de Lauria y Martínez Cubells El informe de los consumidores analiza 200 instalaciones en 27 municipios del país

En estos cuatro años, además, el Consistorio ha abierto un nuevo aparcamiento público, quizá el más importante de la ciudad por su ubicación: el de la plaza de Brujas. Localizado bajo el Mercado Central, consiguió grandes cifras de usuarios en Navidad con precios muy similares a los del parking de la plaza de la Reina: el primero lo gestiona la EMT, que hubo de cambiar su objeto social para poder encargarse del estacionamiento, y el segundo AUMSA.

El estudio también analiza el tamaño de las plazas de aparcamiento. En este sentido, los que tienen los espacios para estacionar más estrechos son los de Cirilo Amorós, el de la calle Portal de Sant Jordi y el de San Agustín, mientras que los que cuentan con las plazas más anchas son los de Ruzafa, Roger de Lauria y Martínez Cubells (el de los cines Lys). El estudio no ha analizado ni el coste ni el tamaño de las plazas de los parkings de hospitales o centros comerciales, así como ninguno de los municipales como Reina o Brujas.

Según el documento, además, en un 42 % de los parkings visitados, cuando el usuario consigue ver lo que le van a cobrar, le es muy difícil o imposible salir sin pagar y en otro 25 % de ellos no es imposible, pero sí complicado retroceder. En total, dos de cada tres aparcamientos no informan bien a sus usuarios antes de contratar, como exige la normativa. Apenas hay diferencia entre públicos y privados, que muestran mal sus tarifas en porcentajes casi iguales, pero sí entre ciudades. En Palma, Salamanca y Vigo no suspende ningún parking, al revés que en Gijón, donde ningún parking muestra bien el coste de la estancia antes de retirar el vehículo.

Una de las conclusiones más claras de este estudio es que los precios han aumentado notablemente en la última década a pesar de la crisis: de media un 22 % para periodos de 48 minutos, un 28 % para las de 120 minutos y un 27 % para los de 300 minutos, alrededor del doble que el IPC para ese mismo periodo, que se ha situado en un 14,4 %. Los incrementos son algo menores en estancias cortas. Las subidas más acusadas se han producido en Barcelona, Alicante, Granada y Murcia.