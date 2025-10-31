Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Contenedores soterrados en Port Saplaya, en una imagen de archivo. Damián Torres

Valencia soterrará los contenedores de 8 puntos de la ciudad

El Ayuntamiento recupera esta petición recogida en los presupuestos participativos de los años 2020 y 2021

S. V

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:17

Comenta

El Ayuntamiento de Valencia ha acordado este viernes el soterramiento de ocho islas de contenedores ubicadas en otros tantos barrios de la ciudad. Desde el Consistorio se ha dado el visto bueno a los respectivos proyectos de ejecución de estas obras «de mejora en la recogida de residuos urbanos», que cuentan con una inversión global de 1, 2 millones de euros. De esta manera, el Servicio municipal de Limpieza y Recogida de Residuos recoge las propuestas de la ciudadanía emanadas de los presupuestos participativos de los años 2020 y 2021.

Tal como recuerda el texto del acuerdo aprobado este viernes, «el objetivo de esta actuación municipal es contribuir a favorecer el paisaje urbano, la movilidad y otros usos de dominio público, la limpieza y, asimismo, una completa gestión diferenciada de todas las fracciones de orgánica, selectiva y varios, de residuos urbanos en diversos distritos de la ciudad». Las ocho islas de arquetas subterráneas para contenedores de residuos urbanos están previstas en las siguientes ubicaciones: Roma 1 (Nou Moles), Pintor Segrelles 5 (Arrancapins), Oltà 23 (Malilla), Ave Maria, 3 (Benimàmet), Equador 41 (Benicalap), Comte de Lumiares 5 (Torrefiel), Hondures 10 (Ciutat Jardí), Xúquer 8 (La Bega Baixa).

