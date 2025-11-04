Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Catalá habla con uno de los ancianos reconocidos en el Salón de Cristal este martes.

Catalá habla con uno de los ancianos reconocidos en el Salón de Cristal este martes. IVÁN ARLANDIS

Valencia se rinde a sus centenarios

El Salón de Cristal acoge el acto central de la Semana del Mayor con reconocimientos para los ancianos de más edad del Cap i Casal

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:02

El acto central de la Semana del Mayor siempre es el homenaje a los vecinos centenarios de la ciudad. Se trata de un evento en ... el que el concejal o concejala de Mayores del Ayuntamiento de Valencia, en este caso Marta Torrado, lleva al Salón de Cristal a los vecinos de la ciudad de más de un siglo de vida. Suele acudir el alcalde o alcaldesa, que disfruta con los 'yayos'. Este martes ha sido el turno de María José Catalá, que se siente cómoda entre personas en los dos extremos de la vida: niños y mayores. El Salón de Cristal ha acogido este martes el tradicional homenaje del Ayuntamiento a las personas centenarias de la ciudad. Este año, la corporación municipal ha reconocido la experiencia y las historias personales de un total de 53 mujeres y hombres que ya han superado un siglo de vida. Catalá ha ejercido de anfitriona y ha destacado «la huella profunda que habéis dejado en quienes os rodean». «El de hoy también es un homenaje a todas vuestras familias. Hijos, nietos, bisnietos que han crecido y se han unido alrededor de vuestras enseñanzas y valores. Todo ellos y ellas han aprendido la importancia del esfuerzo, del valor de la familia, del amor por nuestra tierra y nuestra ciudad», ha resaltado Catalá.

