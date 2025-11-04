Valencia se rinde a sus centenarios El Salón de Cristal acoge el acto central de la Semana del Mayor con reconocimientos para los ancianos de más edad del Cap i Casal

Catalá habla con uno de los ancianos reconocidos en el Salón de Cristal este martes.

Álex Serrano López Valencia Martes, 4 de noviembre 2025, 16:02

El acto central de la Semana del Mayor siempre es el homenaje a los vecinos centenarios de la ciudad. Se trata de un evento en ... el que el concejal o concejala de Mayores del Ayuntamiento de Valencia, en este caso Marta Torrado, lleva al Salón de Cristal a los vecinos de la ciudad de más de un siglo de vida. Suele acudir el alcalde o alcaldesa, que disfruta con los 'yayos'. Este martes ha sido el turno de María José Catalá, que se siente cómoda entre personas en los dos extremos de la vida: niños y mayores. El Salón de Cristal ha acogido este martes el tradicional homenaje del Ayuntamiento a las personas centenarias de la ciudad. Este año, la corporación municipal ha reconocido la experiencia y las historias personales de un total de 53 mujeres y hombres que ya han superado un siglo de vida. Catalá ha ejercido de anfitriona y ha destacado «la huella profunda que habéis dejado en quienes os rodean». «El de hoy también es un homenaje a todas vuestras familias. Hijos, nietos, bisnietos que han crecido y se han unido alrededor de vuestras enseñanzas y valores. Todo ellos y ellas han aprendido la importancia del esfuerzo, del valor de la familia, del amor por nuestra tierra y nuestra ciudad», ha resaltado Catalá.

«En tiempos en los que todo parece ir demasiado deprisa, vuestra forma de mirar la vida nos recuerda lo esencial: la importancia de las pequeñas cosas, del respeto, del esfuerzo y la solidaridad, y de mirar siempre adelante con esperanza», ha afirmado la alcaldesa en un acto teñido de emoción. Las 53 personas centenarias han estado acompañadas por sus familiares y por representantes de los cuatro grupos municipales que conforman la corporación municipal. «Vosotros sois el corazón de Valencia. Habéis dado lo mejor de sí para levantar familias, barrios, negocios y sueños. Y quiero que sepáis que València cuenta con vosotros, porque una ciudad que cuida y escucha a sus mayores es una ciudad que mira al futuro con humanidad y con esperanza», ha concluido María José Catalá.

