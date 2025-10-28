Valencia quintuplica en dos años las inspecciones a apartamentos turísticos El Ayuntamiento continuará las acciones de inspección para dar respuesta a las denuncias vecinales y dará traslado a la Agencia Tributaria las resoluciones de cese de actividad

R. X. Valencia Martes, 28 de octubre 2025, 14:29

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha defendido este martes en el Pleno del Ayuntamiento de Valencia, a través de una moción alternativa que se ha aprobado, la eficacia de la labor de inspección de apartamentos turísticos. Desde mediados de 2023, ha informado Giner, «se han incrementado las inspecciones un 556 % respecto a las que realizaban los gobiernos municipales de Compromís y PSOE».

Gracias a estas inspecciones, que se llevan a cabo en coordinación entre las áreas de Urbanismo y Policía Local, el Ayuntamiento ha dictado más de 1.000 órdenes de cese de actividad de apartamentos turísticos ilegales. Además, la actual Corporación municipal, h ha recordado Giner, «impulsó una moratoria en la concesión de licencias de viviendas de uso turístico en todos los distritos de la ciudad mientras se aprueba una nueva normativa reguladora, (con cuatro controles/candados) que será la más restrictiva de España».

El Pleno ha aprobado la moción alternativa presentada por el Gobierno Municipal para seguir las acciones de inspección de apartamentos ilegales para dar respuesta a las denuncias vecinales, «que en su gran mayoría son sobre bajos en los que en el año 2018 aprobó el anterior del Ayuntamiento que se pudieran implantar usos de apartamentos turísticos».

Además, se ha aprobado que el Consistorio continuará trasladando a la Agencia Tributaria las resoluciones de cese de actividad de apartamentos turísticos ilegales. Del mismo modo, tal y como se recoge en la moción alternativa, desde Urbanismo se seguirá dando traslado de las órdenes de cese al Servicio del Procedimiento Sancionador y la Policía Local «para garantizar su eficacia».

Juan Giner ha concluido destacando que con el gobierno de la alcaldesa María José Catalá se ha aprobado una moratoria de apartamentos turísticos, se han quintuplicado las inspecciones y se va aprobar una nueva normativa muy restrictiva, que permita que los bajos se dediquen a activar comercios de proximidad en los barrios. Mientras con los gobiernos de PSOE y Compromís se aprobó una modificación del plan general para permitir los apartamentos turísticos en los bajos.