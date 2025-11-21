Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
Basura fuera de los contenedores en el barrio de Orriols. IRENE MARSILLA

Valencia se pone dura contra la suciedad: obligatorio reciclar y multas de entre 750 y 3.000 euros por rebuscar en la basura o escupir en la calle

El Ayuntamiento modifica la ordenanza de limpieza urbana, que estaba sin tocar desde hacía 16 años, para endurecer las sanciones por dejar muebles en la vía pública o tirar cáscaras de pipas

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:12

Valencia multará escupir en la calle con hasta 3.000 euros. Además, dejar basura fuera de los contenedores podría llegar a la misma sanción. Por ... su parte, arrojar residuos pequeños fuera de las papeleras puede acarrear hasta 1.500 euros de multa. Así lo ha explicado el concejal de Residuos Urbanos, Carlos Mundina, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno de este viernes donde ha presentado la modificación de la ordenanza de limpieza, que ahora empieza un proceso administrativo dentro del Consistorio.

