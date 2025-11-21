Valencia se pone dura contra la suciedad: obligatorio reciclar y multas de entre 750 y 3.000 euros por rebuscar en la basura o escupir en la calle

Valencia multará escupir en la calle con hasta 3.000 euros. Además, dejar basura fuera de los contenedores podría llegar a la misma sanción. Por ... su parte, arrojar residuos pequeños fuera de las papeleras puede acarrear hasta 1.500 euros de multa. Así lo ha explicado el concejal de Residuos Urbanos, Carlos Mundina, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno de este viernes donde ha presentado la modificación de la ordenanza de limpieza, que ahora empieza un proceso administrativo dentro del Consistorio.

También se multa con entre 750 y 1.500 euros depositar en las papeleras residuos no destinados a ellas, mientras que satisfacer las necesidades fisiológicas en la calle, realizar pintadas o grafitis en bienes con protección patrimonial y no retirar los sobrantes de obras y escombros puede llegar a los 3.000 euros.

Son algunas de las principales modificaciones de la ordenanza, que también incluye la obligatoriedad para establecimientos comerciales de participar en el servicio puerta a puerta de recogida de residuos como papel o cartón, aunque tendrán que acumularlo en el interior de sus locales hasta que pase el camión. «Habrá sanciones para comercios que depositen los restos de su actividad en los contenedores», ha dicho Mundina. Depositar restos voluminosos como mobiliario o electrodomésticos acarreará una sanción de 3.000 euros.

También se multa la extracción, rebusca o recogida de residuos con sanciones de hasta 750 euros. «Todos hemos visto personas que lo hacen. No hemos pretendido criminalizarles porque son personas en situaciones complicadas y su forma de vida es la que es, pero con los nuevos contenedores que instalamos llevan un sistema par evitar que se abra y no nos queda ni uno. Los fuerzan. No tenemos ni un contenedor con ese sistema antibloqueo», ha dicho.

«Tenemos que conseguir que la gente adquiera conciencia de separación de residuos, que no deja de subir con el gobierno de María José Catalá», ha explicado Mundina. Por eso será obligatorio reciclar en la ciudad, aunque el concejal es consciente de que no se pueden controlar todos los pisos de Valencia. «La sanción llega si depositamos residuos que no tocan en el contenedor que no toca», ha indicado el edil. «Queremos concienciar a la gente porque necesitamos que cuando alguien va a tirar un chicle a la calle, diga, 'uy, si me pillan...'», ha asegurado Mundina.