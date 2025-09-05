Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en un tramo del Bulevar Sur
Visita de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el edil del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, a las obras de limpieza del río Turia. LP

Valencia limpiará un tramo más del Turia para eliminar los restos de la dana

La Junta de Gobierno aprueba una moción para invertir 65.000 euros más en en el tramo comprendido entre el puente de la entrada del AVE a Valencia y el puente de la A-3 de acceso a la avenida del Cid

Lola Soriano Pons

Valencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:08

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este viernes una moción para ampliar los trabajos de limpieza del río Turia, tareas con ... las que pretenden eliminar los restos de troncos, material vegetal, plásticos y hasta un remolque de un coche que arrastró la dana.

