Valencia limpiará un tramo más del Turia para eliminar los restos de la dana

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este viernes una moción para ampliar los trabajos de limpieza del río Turia, tareas con ... las que pretenden eliminar los restos de troncos, material vegetal, plásticos y hasta un remolque de un coche que arrastró la dana.

Si bien el Consistorio ya está ultimando la retirada de residuos en el río, en el tramo comprendido entre el puente de la Pista de Silla y el puente de la CV-400, donde como explicó esta semana la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ya han retirado 111 toneladas de residuos, ahora quieren ampliar la actuación unos metros más.

En concreto, tal como ha anunciado el edil del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, «ahora queremos ampliar el tramo de limpieza desde el puente de la entrada del AVE a Valencia y hasta el puente de la entrada de la A-3 a la avenida del Cid.

Si en la primera intervención ya llevan invertidos más de 70.000 euros, ahora han calculado que para este tramo necesiarán 65.000 euros más.

No hay que olvidar que Catalá ya explicó que estos trabajos, que son competencia de la Confederación Hidrográfica del Turia, los están asumiendo a 'pulmón' y que pasarán la factura al Gobierno y que se han visto obligados a actuar después de estar varios meses reclamando a la entidad estatal que actúe antes de que venga la época de lluvias.

El edil Carlos Mundina también ha recordado que vana soliccitar a la CHJ poder actuar en la limieza del barranco del Carraixet, «en los tramos que afectan tabién al ramal de El Palmaret, tanto el ato, en Massarrojos, como el bajo, a la altura de Carpesa».