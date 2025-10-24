Valencia licita las obras de rehabilitación del futuro centro cívico de Penyarroja en la Alquería del Tenis

El barrio de Penyarroja va a ganar un nuevo equipamiento público después de que este viernes la Junta de Gobierno Local (JGL) haya aprobado abrir ... el procedimiento de adjudicación para la ejecución de las obras del proyecto de rehabilitación de la Alquería del Tenis, un edificio protegido del barrio de Penyarroja que albergará el futuro centro cívico por un importe de 1.227.605, 06 euros (IVA incluido). Esta intervención, que ha incorporado las peticiones vecinales, tiene previsto ejecutarse en el plazo de un año.

El portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, ha explicado que el proyecto de este edificio contempla en la planta baja del inmueble «una zona destinada a las personas mayores del barrio y a los servicios asociados a éstas; en la planta primera la creación de una sala polivalente, así como otra en la segunda. Además, el edificio contará con una zona de actividad, cubierta y descubierta, para su uso indistinto según las condiciones atmosféricas y las distintas épocas del año».

Estas dos salas polivalentes se diferencian en sus usos. Mientras la primera se destinará principalmente a salón social o de juegos o actividades físicas o incluso para la realización de talleres, reuniones de asociaciones o como despacho para el trabajador social; la segunda se utilizará para conferencias, seminarios, formaciones, sala de estudio o biblioteca, además de despachos.

Por lo que respecta al espacio exterior de patio o jardín, que es fruto del planeamiento y del crecimiento de la ciudad así como de la adaptación de la alquería a la construcción de las instalaciones del club de Tenis colindante, se mantendrá el ficus benjamina de gran porte, y podría crearse un huerto urbano para explotación de las asociaciones vecinales.

La intervención tendrá en cuenta que la Alquería del Tenis, que según el Inventario de Edificios, Conjuntos y Elementos de Interés Arquitectónico del Municipio de València, es un bien singular protegido por el Ayuntamiento por su valor arquitectónico y tipológico. La vivienda y las parcelas colindantes, que actualmente conforman la manzana, pertenecían a un único propietario, la familia Vidal y data de 1950, aunque se considera muy anterior.