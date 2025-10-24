Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Edifricio que se va a rehabilitar, en la calle Asturias. Damián Torres

Valencia licita las obras de rehabilitación del futuro centro cívico de Penyarroja en la Alquería del Tenis

La intervención, que ha incorporado las peticiones vecinales, tiene previsto ejecutarse en el plazo de un año

L. S.

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:49

Comenta

El barrio de Penyarroja va a ganar un nuevo equipamiento público después de que este viernes la Junta de Gobierno Local (JGL) haya aprobado abrir ... el procedimiento de adjudicación para la ejecución de las obras del proyecto de rehabilitación de la Alquería del Tenis, un edificio protegido del barrio de Penyarroja que albergará el futuro centro cívico por un importe de 1.227.605, 06 euros (IVA incluido). Esta intervención, que ha incorporado las peticiones vecinales, tiene previsto ejecutarse en el plazo de un año.

