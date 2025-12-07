Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos patinetes eléctricos circulan por un carril bici en Valencia. J.L. BORT

Valencia estrena nuevo carril bici

Se trata de 2.266 metros de itinerario ciclista entre San Isidro y la avenida del Cid que conecta este barrio con los de Safranar, Vara de Quart, Tres Forques y Patraix

María Gardó

María Gardó

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:08

Valencia acaba de estrenar carril bici, una nueva vía entre Camí Nou de Picanya y Archiduque Carlos. Se trata de 2.266 metros de itinerario ciclista entre San Isidro y la avenida del Cid que conecta este barrio con los de Safranar, Vara de Quart, Tres Forques y Patraix.

Este tramo es bidireccional, de 2,50 metros de anchura y discurre segregado por calzada, excepto zonas concretas como, por ejemplo, las paradas de autobús y en la mediana de la avenida de las Tres Cruces, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Las obras se han ejecutado cumpliendo la normativa de accesibilidad y se han instalado avisadores acústicos para invidentes y descontadores en los pasos de peatones más largos o concurridos.

Se han ejecutado, además, cinco pasos de peatones semaforizados nuevos en Archiduque Carlos que han ido poniéndose en funcionamiento de forma progresiva. Tres de estos pasos se encuentran a la altura de los números 77 y 83 en el tramo comprendido entre Fontanars dels Alforins y la Virgen de la Cabeza. Los otros dos están ubicados entre los números 15 y 41. Los pasos permeabilizan y conectan los barrios de Safranar, Vara de Quart, Patraix y Tres Forques.

