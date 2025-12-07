Valencia estrena nuevo carril bici Se trata de 2.266 metros de itinerario ciclista entre San Isidro y la avenida del Cid que conecta este barrio con los de Safranar, Vara de Quart, Tres Forques y Patraix

María Gardó Valencia Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:08

Valencia acaba de estrenar carril bici, una nueva vía entre Camí Nou de Picanya y Archiduque Carlos. Se trata de 2.266 metros de itinerario ciclista entre San Isidro y la avenida del Cid que conecta este barrio con los de Safranar, Vara de Quart, Tres Forques y Patraix.

Este tramo es bidireccional, de 2,50 metros de anchura y discurre segregado por calzada, excepto zonas concretas como, por ejemplo, las paradas de autobús y en la mediana de la avenida de las Tres Cruces, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Las obras se han ejecutado cumpliendo la normativa de accesibilidad y se han instalado avisadores acústicos para invidentes y descontadores en los pasos de peatones más largos o concurridos.

Se han ejecutado, además, cinco pasos de peatones semaforizados nuevos en Archiduque Carlos que han ido poniéndose en funcionamiento de forma progresiva. Tres de estos pasos se encuentran a la altura de los números 77 y 83 en el tramo comprendido entre Fontanars dels Alforins y la Virgen de la Cabeza. Los otros dos están ubicados entre los números 15 y 41. Los pasos permeabilizan y conectan los barrios de Safranar, Vara de Quart, Patraix y Tres Forques.