Valencia destina uno de cada tres euros del presupuesto a personal Ribó y Vilar presentan los presupuestos, ayer por la mañana en el Consistorio. / damián torres El alcalde destaca que la inversión se asignará sobre todo a la contratación de nuevos policías y bomberos ÁLEX SERRANO VALENCIA. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:13

Casi uno de cada tres euros destinado a personal. El presupuesto del Ayuntamiento de Valencia para 2019, con 848 millones de euros, es el más alto en su historia, pero uno de cada tres euros se invertirán en personal. Es uno de los aspectos más importantes de las nuevas cuentas, que incluyen 93 millones para inversiones, entre los que destacan los 8 de la reurbanización de la plaza de la Reina para el año que viene.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, y el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, presentaron ayer los presupuestos de la ciudad. Unas cuentas sobre las que ya informaron el martes en el Consell Social de la Ciutat, pero sobre las que ayer dieron más datos. Ribó recordó que son los presupuestos más elevados de la historia de la ciudad. «El crecimiento está planteado para incrementar el gasto social y los servicios a la ciudadanía. Sobre todo, mejora de la limpieza», destacó el alcalde.

LAS INVERSIONES 7,7 millones para la reurbanización de la plaza de la Reina. 70,44 millones para limpieza viaria, cuatro más que el pasado año. 3,5 millones para mejora de alcantarillado, incluidos dos para el colector norte. 0,5 millones para excavaciones en San Vicente de la Roqueta. 1,23 millones para reformar dos parques de bomberos. 3,4 millones para rehabilitar los tinglados 2, 4 y 5 de La Marina.

Ribó quiso incidir en el aumento de 15 millones de euros, «menos de la tercera parte del aumento en gastos», en personal. «Irá sobre todo a policía y bomberos, que hace diez años que no se hacía ninguna oposición de inspectores de policía o de agentes. Es imprescindible hacerlo», dijo. Este año, además, se aportarán 8,6 millones en diferentes planes de ocupación.

Pero el punto fuerte de cualquier presupuesto son las inversiones, que permiten leer por dónde irá la acción de gobierno del Consistorio el año que viene. En este capítulo destacan los 3,2 millones para el nuevo sistema de contabilidad o los 8,25 para el nuevo programa de gestión del EDUSI. Además, el Ayuntamiento se gastará 550.000 euros en la climatización del Museu Faller o 1,23 millones en la reforma de los parques de bomberos del centro y del oeste. La rehabilitación de la muralla islámica se llevará 737.000 euros y el centro cultural de la Alquería de Albors, 620.000. El del numero 121 de la calle de la Reina costará 758.000 euros y la reforma del Museu Històric, situado en el propio Consistorio, 983.000. La renovación y mejora de jardines se llevará 3,8 millones para reformar los parques de La Torre, Rubén Darío, Monteolivete, Malilla, Benimàmet, Borbotó o el de desembocadura. El soterramiento de contenedores costará 560.000 euros y la reforma del cementerio general, 727.000. Asimismo, la mejora del alcantarillado, tanto del colector norte como de otros, supondrá una inversión de 3,5 millones.

Otras inversiones incluyen los 2,34 millones para la Almàssera de Marxalenes y 550.000 euros para las excavaciones y la urbanización de Sant Vicent de la Roqueta. El equipamiento sociocultural de Obispo Laguarda tiene una partida de 860.000 euros, así como el compromiso para gastar otros 1,8 millones en los presupuestos de 2020. La rehabilitación de los tinglados 2, 4 y 5 de la Marina costará 3,4 millones y el inicio de la urbanización de la plaza de Brujas, 750.000 euros, mientras que en 2020 la partida subirá a los 3,75 millones. La peatonalización de la calle Ibiza además se llevará 484.000 euros y la reorganización de varios barrios, 420.000 euros. En mercados, destacan los 1,68 millones para el traslado del rastro a Tarongers o los 572.000 para la climatización del mercado de Rojas Clemente. El mercado del Grau, por su parte, se llevará 1,3 millones. Otros gastos incluyen los 781.000 del centro de emprendedores de la calle Espartero o los 700.000 euros de la Universidad Popular de Benicalap.

En nuevos carriles bici, el Consistorio se gastará 1,2 millones de euros. La reorganización de la plaza de la Reina queda para el año que viene con una partida de 7,7 millones de euros tras quedar pospuesta este año. En instalaciones deportivas, el Ayuntamiento prevé invertir 1,8 millones de euros que incluirán la nave 1 de Ribes, la piscina de Benimàmet, el campo de fútbol de Malilla, el parque de desembocadura o el centro deportivo de la Petxina. La nave 4 de Ribes, por su parte, se llevará 450.000 euros para instalar en ella un centro de juventud.

Los gastos corrientes en bienes y trasferencias, que permiten pagar ayudas a pagar la luz o similares, suben 21 millones, un aumento del 6%. Además, Ribó quiso poner en valor que el Consistorio llegará al 0,75% en ayuda a la cooperación, que se dedicará a países con hambre o donde más se sufre el cambio climático: «Es la mejor manera de controlar los flujos de migración». La mejora y limpieza de edificios municipales recibirá 47 millones, 2,8 más que el pasado año, mientras que las fiestas de la ciudad ganarán 600.000 euros más con respecto al pasado año hasta los 7,36 millones. Se crea una nueva partida de 410.000 para la Mostra de València mientras que el Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines recibirá 1,13 millones más que en 2018 para los nuevos parques Central, Malilla y Benimàmet. La limpieza viaria, uno de los temas que más preocupan a los vecinos, sube en 4,12 millones hasta alcanzar los 70,44 millones. Y en Bienestar Animal, el Consistorio gastará 240.000 euros en un nuevo centro de recogida de animales en un terreno lindante con Tavernes Blanques. El saneamiento del alcantarillado recibirá 805.000 euros, la Fundació Canvi Climàtic, 280.000 euros, y las ayudas al comercio de proximidad, en 170.000 euros para combatir el aumento de las franquicias en el centro. La Fundació Pacte per l'Ocupació recibirá 307.000 euros más y el Centre d'Alimentació Sostenible tendrá una nueva partida de 300.000 euros. Otros servicios, como políticas de igualdad (194.000 euros más), bienestar social (450.000 euros), cooperación internacional (670.000 euros), personas mayores (400.000) y comedores escolares (550.000 euros) también suben.

También puso en valor la reducción de la deuda municipal, que este año alcanzará los 408 millones de euros tras bajar 292 en cuatro años. «La deuda era fruto de una política determinada. Venía de la crisis, es cierto, pero buena parte del mismo estaba acumulado de antes de la llegada de la crisis. Era una política de malgasto que terminó en el plan de ajuste de 2012 como consecuencia de que ya no se podía pagar a los proveedores», explicó el primer edil, que recordó que el Consistorio salió del plan de ajuste el pasado mes.

Sobre el aumento de los ingresos, contó que se han incrementado sin aumentar la presión fiscal a las personas. «Se nota en que el IBI de 2019 es el mismo que en 2018, y el resto de precios públicos y tasas, también», dijo, antes de añadir que el dinero sale «de una buena gestión de los aspectos fiscales». El Consistorio comenzó a inspeccionar el IAE y el ICIO, «que no sabemos cuántos años hacía que no se inspeccionaba». Así consiguió el Ayuntamiento más de 10 millones de euros. Además, la reactivación de la actividad inmobiliaria ha permitido que el ICIO suba unos 4 millones. Parte de los ingresos, otros 4 millones, provienen también del pago de multas, tras el convenio con la Generalitat para cobrar a quien no vive en Valencia. Ribó también habló del crédito firmado de 18 millones de euros. «Si esperamos al cierre del balance de 2018, lo que se hace en marzo, no podríamos utilizar el dinero hasta junio. Si pedimos un préstamo, podemos tener el dinero disponible a 1 de enero para los proveedores y ya lo iremos pagando», comentó el primer edil.