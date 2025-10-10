Valencia destina 600.000 euros al nuevo camino ciclopeatonal del Jardín del Turia

La Junta de Gobierno Local ha acordado este viernes incrementar, por un importe de 600.000 euros, el gasto municipal previsto para la realización de ... un camino para ciclistas y peatones entre el tramo XVI del Jardí del Túria y el Pont de les Drassanes por el borde derecho del viejo cauce. Esta actuación, que cuenta a partir de ahora con un presupuesto total de 2.042.527,99 euros, forma parte del compromiso del Ayuntamiento con las medidas de sostenibilidad medioambiental recogidas en el Pacto Verde Europeo.

A juicio de los servicios técnicos municipales, se trata de un proyecto que contribuirá decisivamente a mejorar el medio ambiente urbano y a incrementar significativamente la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de València.

El aumento de la inversión ha ido acompañada por la ampliación del plazo de ejecución del proyecto, como consecuencia de los daños generados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024 y «para proveer un mayor grado de seguridad de utilización de la pasarela», tal como han recomendado los servicios municipales.

El camino para ciclistas y peatones tiene una longitud prevista de 1,3 kilómetros y se han ampliado los diferentes anchos de carril. De forma genérica, la anchura será de 5 metros; en las zonas de arbolado será de 6 metros y en el tramo de la pasarela se reduce hasta los 4,5 metros. Está previsto que las obras concluyan a finales de 2026.

Previamente, el Consell de la Generalitat acordó el pasado 10 de junio de 2024 subvencionar de forma directa esta infraestructura con un millón de euros, dentro de las actuaciones a realizar con ocasión de la Capitalidad Verde Europea 2024 de la ciudad de València. Se trataba de una ayuda económica de carácter singular por concurrir razones de interés económico y social.