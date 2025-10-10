Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un grupo de ciclistas avanza por los jardines del Turia, en una imagen de archivo. José Marín

Valencia destina 600.000 euros al nuevo camino ciclopeatonal del Jardín del Turia

El vial, impulsado durante la Capitalidad Verde Europea 2024, conectará el tramo XVI con el Pont de les Drassanes

Juan Antonio Marrahí

Juan Antonio Marrahí

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:09

La Junta de Gobierno Local ha acordado este viernes incrementar, por un importe de 600.000 euros, el gasto municipal previsto para la realización de ... un camino para ciclistas y peatones entre el tramo XVI del Jardí del Túria y el Pont de les Drassanes por el borde derecho del viejo cauce. Esta actuación, que cuenta a partir de ahora con un presupuesto total de 2.042.527,99 euros, forma parte del compromiso del Ayuntamiento con las medidas de sostenibilidad medioambiental recogidas en el Pacto Verde Europeo.

