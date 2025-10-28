Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo El pleno empieza con un minuto de silencio
Fachada del Ayuntamiento de Valencia. JL Bort

Valencia declara jornada de luto el aniversario de la dana

El pleno comienza con un minuto de silencio y las banderas ondearán mañana a media asta

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 09:51

El Ayuntamiento de Valencia ha declarado mañana 29 de octubre, primer aniversario de la dana que causó 229 muertos, día de luto en el que las banderas ondearán a media hasta durante toda la jornada.

Además, el pleno ordinario de este mes, que comienza a las 9.30, empezará con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. Por otro lado, un crespón negro se exhibirá en los mupis de la plaza del Ayuntamiento y en el circuito digital de toda la ciudad.

