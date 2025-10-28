Valencia declara jornada de luto el aniversario de la dana El pleno comienza con un minuto de silencio y las banderas ondearán mañana a media asta

Juan Sanchis Valencia Martes, 28 de octubre 2025, 09:51 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valencia ha declarado mañana 29 de octubre, primer aniversario de la dana que causó 229 muertos, día de luto en el que las banderas ondearán a media hasta durante toda la jornada.

Además, el pleno ordinario de este mes, que comienza a las 9.30, empezará con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. Por otro lado, un crespón negro se exhibirá en los mupis de la plaza del Ayuntamiento y en el circuito digital de toda la ciudad.

