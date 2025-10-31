Valencia ya celebra Halloween en medio de un blindaje policial

La noche del truco o trato, de los disfraces terroríficos y de la diversión, al fin y al cabo, ya ha llegado a Valencia, que ... llevaba dos años sin celebrar Halloween. En 2024 prácticamente nadie festejó esta fecha, al ser dos días después de la dana, pero este viernes había muchas ganas de maquillarse y vestirse de monstruo. O de lo que fuera. Los niños han sido los primeros en poner en marcha este acto ya desde por la tarde, sobre todo en fiestas organizadas en decenas de casales de fallas y locales por toda la ciudad.

Grupos de pequeños con las caras pintadas con heridas y sangre, disfraces de brujas, fantasmas, esqueletos, muertos vivientes y por supuesto del personaje televisivo de Miércoles Addams, entre muchos otros, iban por los comercios aún abiertos y algunas viviendas con ese grito de «truco o trato» pidiendo golosinas y caramelos, en una fiesta que ha enganchado especialmente a los niños valencianos.

Y desde ahora es el turno de los adultos hasta bien entrada la madrugada. Aquí ya no se lleva tanto lo de las golosinas, sino más bien la fiesta con música y bebida. Por eso la ciudad está blindada desde las 22 horas en los principales puntos de ocio con un dispositivo especial. La Policía Local vigila 13 zonas con 125 agentes de refuerzo y la Nacional cuenta con radiopatrullas, vehículos camuflados, guías caninos y las unidades de protección, intervención y grupos de respuesta. Todo para garantizar la seguridad de una noche donde decenas de miles de valencianos salen a la calle para celebrar esta fiesta que en los últimos años no sólo ha ganado adeptos, sino que se ha implantado definitivamente en la sociedad por influencia del cine norteamericano.

Mayoritariamente los jóvenes, los principales seguidores de esta fiesta, van disfrazados en grupo. Sobre todo desde adolescentes y hasta los 30 años. Pero también los hay en parejas, o incluso algún despistado solo, probablemente esperando a que llegue el resto de amigos. Y muchos extranjeros, cómo no. Valen desde los 'outfits' más trabajados, con máscaras, maquillaje, confeccionado por ellos mismos. Que casi dan miedo. Algunos pasarían por figurantes del pasaje del terror de la feria. Otros prefieren ser más discretos, con capas y dentadura de Drácula, y hay quien se ha sumado a última hora con un gorro de bruja y poco más, pero también cuenta para la fiesta.

Paula y sus amigas son del grupo intermedio, con maquillaje de heridas y ropa hecha jirones. Preparadas pero sin excesos. «Siempre nos gusta salir en esta fiesta, hay mucho ambiente y al ir disfrazado la gente parece que se suelta más, es divertido», comenta la joven, mientras un grupo de niños con diversos disfraces corretean alrededor. Carlos y María están junto al mercado de Ruzafa y son del tercer grupo, los de última hora. Apenas llevan una máscara de monstruo. Y una bebida en la mano. «No sabíamos qué hacer y al final nos hemos animado, se trata de pasar un buen rato y hay muchos disfrazados», comenta la pareja.

Está siendo habitual la presencia de vehículos de la Policía Nacional y de la Local en los puntos de mayor aglomeración de gente. Como en la plaza de Honduras, completamente blindada. Las zonas ajardinadas están totalmente valladas para impedir el botellón ahí, con más de una decena de agentes vigilando. El centro histórico de la ciudad va a estar cerrado en algunos puntos y los agentes van a vigilar que no haya disturbios ni botellones multitudinarios en las zonas donde habitualmente se concentra la mayor oferta de ocio nocturno, como son Ruzafa, Benimaclet, la plaza del Cedro, la avenida de Blasco Ibáñez, la misma plaza de Honduras y la Marina de Valencia, y además también habrá nutrida presencia policial en la plaza de España, las inmediaciones de la estación Joaquín Sorolla, la Cruz Coberta y la avenida de Los Naranjos.

Las vallas y la presencia policial contrastan con grupos de demonios, esqueletos andantes o monstruos cruzándose con los agentes. Otros incluso van de la versión sangrienta de personajes que no son de Halloween, como un hombre de Papá Noel maquillado de blanco, con dientes enormes y heridas. Llama la atención ver un tipo con capa y capucha negra, totalmente maquillado de blanco y con un hacha (de juguete, claro), sentado en un banco de la plaza de la Reina comiéndose un helado. Esta noche cualquier cosa es posible. Y fotos. Miles de fotos para las redes sociales. Que se vea bien el disfraz y ese maquillaje que tanto ha costado de poner en la cara, seguramente siguiendo un tutorial en internet sobre cómo hacer cicatrices y heridas artificiales para Halloween.

La ciudad cuenta con diversas fiestas multitudinarias para esta noche, como el 'Electronic Music Festival Sideral' del Roig Arena, así como actos en La Rambleta, el Casino, decenas de discotecas, que han preparado una noche especial temática sobre Halloween o cientos de restaurantes, con menús especiales y fiesta posterior. Una noche de las señaladas en rojo en el calendario que siempre aporta beneficios al sector por la cantidad de gente que se mueve en esta fecha. Precisamente en muchos de estos locales de ocio la policía va a realizar inspecciones para comprobar el cumplimiento de los aforos y las medidas de seguridad.