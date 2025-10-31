Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tres personas disfrazas de Halloween este viernes en Valencia. Iván Arlandis

Valencia ya celebra Halloween en medio de un blindaje policial

Los niños han sido los primeros en mostrar sus disfraces en fallas y locales y ahora comienza el turno de los adultos en los principales puntos de ocio

José Molins

José Molins

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:09

La noche del truco o trato, de los disfraces terroríficos y de la diversión, al fin y al cabo, ya ha llegado a Valencia, que ... llevaba dos años sin celebrar Halloween. En 2024 prácticamente nadie festejó esta fecha, al ser dos días después de la dana, pero este viernes había muchas ganas de maquillarse y vestirse de monstruo. O de lo que fuera. Los niños han sido los primeros en poner en marcha este acto ya desde por la tarde, sobre todo en fiestas organizadas en decenas de casales de fallas y locales por toda la ciudad.

