Valencia cambia su perfil urbano desde Benimàmet

Valencia está viva. Valencia cambia. Y se sabe por muchas cosas. Entre ellas porque la ciudad, con el tiempo, muestra nuevas caras. Un día las líneas que dibujan su trazado se descubren distintas cuando se contemplan las sombras sobre el suelo o se dirige la mirada a las alturas. Hoy es una altura, también un color y un rótulo, pero sobre todo un relato social, el que desde Benimàmet viene a contar que la ciudad del Turia ha cambiado de perfil en su extremo noroeste.

El edificio blanco roto coronado con un inmenso rótulo de letras de color naranja anunciador de la presencia del emblemático Hotel Feria ya no es como fue. Lo ha sustituido un nuevo establecimiento hotelero. Se ha pintado del gris que triunfa en las construcciones y las letras ya no lo coronan. Benimàmet muestra otro rostro. Eso sí, guarda en su título las esencias. Se llama Hotel Valencia Feria. Es de la firma valenciana Alter Hotels Group, que ha devuelto la vida a una construcción que desde 2006 estuvo cerrada mostrando cómo el paso del tiempo hacía mella en sus fachadas.

Juan Puchades, quien junto a su hermano Ramón, es propietario de Alter Hotels Group -con más de cuarenta años de experiencia en el sector-, ofrece a LAS PROVINCIAS el relato de una transformación que va más allá de lo visible, de las formas de un edificio que en los años ochenta se proyectó «para viviendas», aunque en los noventa se inscribió en el uso hotelero. Juan señala que en el hecho de que naciera con la ilusión de acoger apartamentos se explica el gran tamaño que tuvieron las habitaciones.

El Hotel Feria, el vecino de enfrente de Feria Valencia, fue la inequívoca expresión de «aquellos años boyantes de Feria Valencia, se hacían muchos certámenes». Juan refiere un listado de los encuentros más destacados con movimiento constante y abundante en una ciudad que se abría a los nuevos tiempos, a los de entonces. «Una feria duraba seis días, pero el montaje de cada una se extendía a 30 días. Se movía tanta, o más, gente en los preparativos que en los certámenes mismos«. Era el turismo de negocios el que tiraba. Juan Puchades se lo sabe bien. Es de Benimàmet de toda la vida y le viene de cuna lo de la actividad hotelera. La suya es una familia de «emprendedores muy luchadores».

A lo largo de este viaje por el tiempo, Juan Puchades relata que el Hotel Feria, con varios propietarios a lo largo de su existencia, «entre ellos Abel Matutes y los que fueron dueños del antiguo Astoria», aún vivió un nuevo intento de convertirse en lo que inicialmente quiso ser: casa de vecinos. Pero, no. Los caminos le devolvieron la esencia, regresó al espacio amable para recibir y hospedar visitantes en el Hotel Valencia Feria, gestionado por Líbere Hospitality Group bajo la marca B48.

El emblemático edificio ha mudado la piel. También su interior. El concepto de hospedaje no es el mismo. Y es así porque Valencia, como ya se ha dicho, ha cambiado. La ciudad demanda nuevas respuestas. El visitante llega con maletas de otro color y con el ordenador del teletrabajo bajo el brazo exigiendo estancias medias o largas.

Puchades lo tiene muy claro. Ahora está más buscado el modelo del 'aparthotel'. Y el edificio del Hotel Feria tenía las condiciones necesarias para darle ese uso. Las habitaciones eran muy grandes, tanto que en algún momento de su historia «resultaban demasiado espaciosas cuando la preferencia era el hospedaje individual».

El hotel que en la actualidad traza el perfil de Valencia desde la misma construcción remodelada que albergó a su predecesor, cuenta con 140 habitaciones de uno y dos dormitorios «con cocina completa» y también terrazas. El visitante persigue otro concepto. Y se lo han dado, además de que ya están preparando el ambiente para disponer de piscina y de cafetería, como también la tuvo el primer establecimiento bajo el rótulo 'Atrium', detalle que recuerda Juan.

«Benimàmet fue un barrio que en los años sesenta recibió mucha emigración» y así se fue haciendo grande. Luego, como otras zonas de la ciudad, tuvo que lidiar con los problemas de las drogas y lo que ello comportaba. «Ahora es una barriada limpia, muy próxima a Valencia», apunta Juan Puchades. «Es un sitio ideal al lado de la capital» para el que reclama más atención del Ayuntamiento de Valencia.

Varias décadas transcurridas desde la construcción de aquel edificio de color blanco roto que ahora es un flamante nuevo hotel. El protagonista de una época ha pasado el testigo al que ya tiene las puertas abiertas en los días que corren. Uno y otro son retrato de una transformación del diseño urbano, pero sobre todo de una transformación social. La Valencia de los años ochenta hoy es la del primer cuarto del siglo XXI. Cuánto es capaz de narrar un edificio. No sólo es una cuestión de obras.

