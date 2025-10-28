Valencia aumentará un 3,6% el presupuesto de personal en 2026 hasta alcanzar los 400 millones

Valencia ultima los presupuestos para 2026 y, una vez ya tiene encauzadas las ordenanzas fiscales, el próximo jueves llevará a la comisión de Patrimonio, Recursos ... Humanos y Técnicos y Seguridad Ciudadana la aprobación del gasto de personal para el próximo año. En esta ocasión, la previsión es que ascienda un 3,6% respecto del gasto de presupuesto para 2026.

El Capítulo I del presupuesto, que es el destinado a personal, sube a 400 millones de euros, 14 millones más que en 2025, cuando la cifra alcanzó los 386 millones y 42,87 millones de euros más que en 2024, cuando la cifra del gasto de personal fue de 357,13 millones.

La propuesta del Ayuntamiento de Valencia en este apartado para 2026 es de 400 millones, de los cuales 381.756.422,75 euros corresponden a la plantilla presupuestaria (listado LPRESU-1) y 18.243.577,25 euros corresponden a otras retribuciones.

De igual modo, fuentes municipales detallan que la propuesta de gasto de personal corresponde a una plantilla de 7.215 plazas, de los cuales 63 puestos se destinan a personal eventual; 7.095 a personas de naturaleza funcionarial y 57 plazas de personal laboral.

En la propuesta que se llevará el jueves a aprobación se argumenta que en el citado gasto, además de incluir las retribuciones y seguridad social del personal, vienen referidas «previsiones para atender el coste resultante de la realización de servicios extraordinarios, acción social, prestación instrumentos y otros relacionados.

No hay que olvidar que este año el Ayuntamiento ha lanzado una oferta de empleo público con 406 plazas, 98 para auxiliar administrativo; 154 para el Cuerpo de Bomberos, que se desglosan en 112 de la oposición de este año, 32 de la oposición de 2024, a las que se añaden 10 plazas para Técnicos de Emergencias Sanitarias (TES).

Y a esta cifra hay que sumar otras 50 plazas previstas para Policía Local y 53 para reforzar distintos perfiles profesionales de los Servicios Sociales municipales con personal técnico de Integración Social, Trabajo Social, Educación Social, Psicología o Auxiliar de Servicios Sociales.