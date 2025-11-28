Valencia acoge Fantarquía: un encuentro para los amantes del género de la fantasía Se celebra en el espacio cultural Lalenta esta sábado y mezcla literatura, podcasting y el mundo del rol

El barrio del Carmen de Valencia, en concreto el espacio cultural Lalenta, se convierte este sábado, 29 de noviembre, en el epicentro de una comunidad para quienes viven la fantasía como una forma de interpelar a la realidad, de tensarla y de volverla del revés. Se trata de Fantarquía, un festival que en su primera edición ya ha logrado despertar una gran expectación entre lectores, roleros, divulgadores, creadores de contenido y amantes de los géneros que se atreven a mirar a la oscuridad sin pestañear.

Impulsado por Vuelo del Cometa (Álvaro Aparicio y Diana Soriano), La Magnífica (Alfredo Álamo y Raquel Vallés), Lalenta, y el escritor y periodista Eduardo Almiñana, Fantarquía nace con la aspiración de convertirse en referencia para quienes ven en lo fantástico una manera de pensar el mundo con mayor intensidad, valentía y lucidez.

Así, la propuesta, que es un cruce experimental entre literatura, podcasting y rol, responde a una carencia que sus impulsores llevaban tiempo percibiendo en Valencia. «Echaba de menos algún evento más en la ciudad dedicado a la literatura de género desde una perspectiva adulta y moderna», explica el editor y escritor Alfredo Álamo.

Para Álvaro Aparicio, el espíritu del festival es claro: «Si no emociona o incomoda, no importa. Tenemos el espíritu de los punkis que aún vagabundean por las trincheras de la contracultura. Así que, mezclado con cultura y fantasía, sólo podía derivar en una fantarquía».

El eje temático de esta edición, la fantasía peligrosa, es una invitación a explorar esos relatos que rozan lo prohibido, lo incómodo, lo urgente. «Es la que no solo resuena con el lector, sino aquella que es capaz de interpelarlo, de llegar un paso más allá y provocar una reacción. Es peligrosa porque es auténtica y trata temas actuales desde otras perspectivas. A mí me interesa el terror social, el que está imbricado en nuestros barrios y en el día a día», afirma Álamo.

Fantarquía propone una jornada que rompe la estructura tradicional de los festivales literarios. Su combinación de grabaciones de podcasts en directo, charlas, talleres y partidas de rol permite que el público no solo asista participe. «Los podcasts suponen un paso más allá de la típica mesa redonda y traen nuevas ideas y un público cargado de curiosidad», añade Álamo.

«Las charlas con autores como Emilio Bueso, los talleres y las partidas de rol van a dar mucho juego. Y, por supuesto, contaremos con editoriales independientes que traerán libros difíciles de encontrar en librerías generalistas».

Aparicio añade que «queremos que la gente sienta que acude a un sitio donde saldrán con una mochila de temas, libros y ponencias que hablan de nuestro presente con la fuerza de un conjuro. La narrativa de las sectas, los videojuegos que hablan de violencias mayores que la misma muerte, la construcción de las nuevas leyendas urbanas… Fantarquía es el callejón por el que te metes sin saber por qué está tan oscuro; y de pronto te encuentras en mitad de una ceremonia ritual».

La programación apuesta por autores y autoras locales con proyección nacional, como Miriam Jiménez Iriarte o Emilio Bueso, así como por podcasters y comunicadores «valientes y con ganas de enfangarse en debates de alta intensidad».

Fantarquía abre sus puertas a las 10 horas y se desarrollará de manera ininterrumpida hasta las 21 horas.