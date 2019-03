La otra Valencia La muerte de una niña en un rincón de la huerta obliga a reflexionar sobre el borde olvidado de la ciudad PACO MORENO Lunes, 1 abril 2019, 00:06

Se llamaba Marta y tenía dos años. Murió atropellada este sábado en un rincón olvidado de la huerta que rodea la ciudad, una zona rodeada de vertidos, caminos casi impracticables y desde donde trágicamente se ve el perfil orgulloso de l'Assut de l'Or y la cubierta casi puntiaguda del Ágora. Leo que su muerte se ha producido en la Entrada de Pedros. No me suena pese a los años que guardo en la mochila buscando lugares donde se producen las noticias de Valencia. Añade la información de urgencia que está en La Punta. Ya voy atando cabos, al recordar que antes citaba que se trataba de una zona degradada. Es uno de los rincones, uno más, de la ciudad olvidada, perdida en la periferia y que aparece en todos los mapas como suelo protegido por su valor paisajístico y huerta. Parece un chiste.

Voy pensando en el artículo desde unas horas antes de sentarme frente a la pantalla, cuando voy sentado en un coche de copiloto (la última vez que conduje fue cuando me dieron el carné de conducir) indicando los desvíos para ir desde el polideportivo de Nazaret hasta la V-30 y salir hacia la A-3. «Para mí, esto es otra ciudad», dice la persona a mi lado mientras señala la fallida ZAL, la planta depuradora de Pinedo y una enorme explanada enfrente de Mercavalencia rodeada de basura. Otra ciudad, en efecto, la que nadie quiere ver. Un poco más al interior está el lugar en el que fue atropellada Marta, donde el paisaje de las fábricas abandonadas se mezcla con casas que parecen chabolas y, muy de vez en cuando, una solitaria alquería donde una familia intenta seguir viviendo como sus antepasados. Es la ciudad de la que menos escribimos, pendientes todo el día de la reforma de la plaza del Ayuntamiento, la deuda de la Marina o el carril ciclista de la calle Colón. De si el botellón alrededor de la Lonja es inaceptable o las razones por las que el Cabanyal no acabe de despegar pese a las millonarias inversiones públicas. Muchas veces ocurre asi, que ignoramos este trozo de Valencia, porque giramos la cabeza hacia otro lado cansados de contar miserias y desgracias al observar cómo cruzan por los pasos de peatones próximos al centro comercial El Saler grupos de personas que empujan carritos de supermercado cargados de chatarra. Van a lugares alejados de los focos, irónicamente protegidos del denostado ladrillo inmobiliario, pero donde no llegan las ayudas de la Administración para que se puedan recuperar. Van a lugares como donde murió Marta.

Más que huerta deberíamos llamar a esos sitios Distopía, los rincones donde almacenamos nuestras pesadillas y vergüenzas. Mendicidad, chabolismo y todo lo que expulsa la ciudad hacia sus bordes. Y aún pretendemos que los agricultores estén agradecidos porque la Ley de la Huerta no permita edificar en sus terrenos. Por lo menos ayudemos a que puedan seguir con un modo de vida que cada vez más se parece a un eslogan político en lugar de una realidad posible.

Marta ha muerto cerca de lo que en su día se llamó el triángulo de oro, otro dato más para la tragedia. Solares que se quisieron vender a precios multimillonarios porque enfrente tienen l'Oceanogràfic y a tiro de piedra, casi oliendo el salitre, el mar Mediterráneo. La revisión actual del Plan General, todavía en trámite a la espera de que se resuelvan todos los conflictos de la Ley de la Huerta, rebaja esas expectativas y no habrá un barrio como el que se hizo al otro lado del cauce, en la avenida de Francia.

Pero todo eso es lo que se lee en un mapa, casi un mapa de deseos, muy alejado de la realidad del camino de tierra polvorienta donde se alzaba una vela de difuntos en recuerdo de Marta. Igual que este lugar hay decenas más, con familias de agricultores hartas de tener que convivir con los robos diarios en sus campos, viviendas o incluso el saqueo de una pequeña ermita. Muy cerca de La Punta, en Font d'En Corts, los residentes saben mucho de esto, de campamentos de chabolas justo en el borde de la ciudad.

En algunos barrios han conseguido lo imposible, recuperar la huerta. Ha sucedido en Campanar, en el antiguo 'hiper' de la droga, donde hace sólo 14 años se llegó a vender una hanegada (ojo, no una hectárea) por más de 600.000 euros dentro de la explosión inmobiliaria cuando todo el mundo quería vivir en áticos con piscinas comunitarias y un par de plazas de garaje. Aquello pasó, pero dejó un reguero de campos en barbecho y paisaje degradado. Ahora toca recuperar el borde del plato, donde se amontonan las sobras y viven personas de las que nadie quiere saber nada.