Tres cursos online gratuitos de la Universitat Politècnica de València, entre los mejores del mundo Campus de la UPV / UPV Según el ranking elaborado por Class Central, el buscador de MOOC más popular del planeta, que reúne un total de 13.000 cursos de casi mil instituciones LAS PROVINCIAS Martes, 1 octubre 2019, 15:08

Tres cursos de formación on line de la Universitat Politècnica de València se encuentran entre los 100 mejores del mundo, según el ranking elaborado por Class Central, el buscador de MOOC más popular del planeta. Son los cursos «Basic Spanish 2: One Step Further», «Excel: Fundamentos y herramientas» e «Introducción a la inversión bursátil».

Desde 2016, Class Central publica un ranking anual con los mejores cursos gratuitos, en línea y masivos, los llamados MOOC, por su acrónimo en inglés. El listado se lleva a cabo a partir de los más de 60.000 comentarios emitidos por el alumnado que usa la plataforma.

Tres propuestas que superan el 4,5 sobre 5 de valoración

Y así, el curso «Basic Spanish 2: One Step Further» repite por segundo año consecutivo entre los 50 mejores MOOC de todo el planeta. Elaborado por las profesoras Ana Gimeno y Cristina Navarro, es la continuación de una serie de cursos de español para principiantes, en el que se han inscrito más de 300.000 estudiantes en total. Solo en esta tercera edición, el MOOC ha superado las 40.000 inscripciones. En los comentarios, los alumnos destacan la gran cantidad de ejemplos y ejercicios que ofrece.

El segundo curso de la UPV posicionado en este ranking, «Excel: Fundamentos y herramientas», es una de las propuestas con más éxito de edX en español, con 5 ediciones y 210.000 personas inscritas desde 2016. Forma parte de un certificado profesional de Excel para los negocios que permite al alumnado convertirse en expertos en este programa, empezando desde cero. Los usuarios opinan: «buen material, buenos docentes y aplicable al trabajo inmediatamente».

La Universitat Politècnica de València es la única española presente en el ranking y figura en el top 10 de instituciones con más presencia entre los 100 mejores

Finalmente, «Introducción a la inversión bursátil» proporciona a los usuarios una visión panorámica de la inversión en bolsa en tan solo dos semanas. «Ameno, claro y bien explicado». Así es cómo valoran el curso los usuarios que lo han terminado. Desde 2016, ha tenido 45.000 inscripciones en las 5 ediciones realizadas.

La UPV, en el top 10 de instituciones con más cursos entre los mejores

El ranking que ha elaborado Class Central en esta edición incluye 100 cursos, de 53 universidades diferentes, de un total de 18 países. Tres universidades consiguen colocar cinco cursos en este ranking: son el Instituto Tecnológico de Massachusetts,(MIT) en Estados Unidos, la Universidad de Sheffield en el Reino Unido y la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica.

En un segundo escalón, con cuatro MOOC entre los 100 mejores, podemos encontrar a tres centros estadounidenses: la Universidad de Stanford, la U. de Michigan y la U. de Pennsylvania. Y empatadas con la Universitat Politècnica de València, figuran otras cinco instituciones: la U. de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, la U. Galileo de Guatemala, el Instituto de Tecnología de Georgia, en Estados Unidos y dos universidades australianas, la Universidad de Tasmania y la Universidad de Monash.

Class Central, el buscador de MOOC más popular

Class Central es una página web cuyo objetivo es facilitar al alumnado la selección de los cursos on line, masivos en abierto. Bajo este paraguas, se ofertan algo más de 13.000 MOOC de casi mil instituciones en todo el mundo que, a su vez, proceden de las tres plataformas más potentes actualmente, como son Coursera, edX y FutureLearn.

Class Central ordena los MOOC en función de los comentarios que publican los propios usuarios, lo que ayuda al futuro alumnado en la búsqueda de un nuevo curso, ya que puede basarse en la experiencia de quienes le han precedido. Según Class Central, algo más de 20 millones de estudiantes en todo el mundo han utilizado este sistema para decidir qué curso estudiar.

En este ranking de los mejores 100 cursos on line, destaca la plataforma Coursera, que posiciona 45, seguida de edX con 24 y FuturLearn con 17. La Universitat Politècnica de València oferta sus cursos a través de su propia plataforma, upvx.es y de edX