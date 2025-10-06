Universitarios de Valencia llevan cenas a los sintecho de la ciudad Una treintena de jóvenes participa en esta iniciativa solidaria de la UCV que ha proporcionado comida y compañía a medio centenar de personas

La vida es muy dura para las personas sin hogar y todo empeora cuando cae la noche. Carecen de un lugar donde cobijarse, sin una cómoda donde dormir y, quizás, sin haber comido nada. Un grupo de 30 alumnos de la Universidad Católica de Valencia (UCV) y de otras universidades han participado en una iniciativa solidaria para hacer ese momento un poco más llevadera. Los estudiantes han recorrido las calles de la capital del Turia para llevar comida y acompañamiento a los sintecho de la ciudad. En total han proporcionado comida y compañía a medio centenar de personas.

La Pastoral Universitaria de la UCV ha organizado esta acción solidaria, que ha permitido alimentar el cuerpo de las personas sin hogar y las almas de los jóvenes universitarios participantes. La actividad se ha iniciado en la Parroquia Universitaria San José, en la calle Cirilo Amorós. Su titular es Vicente Ferrer, responsable de la iniciativa, delegado episcopal de la Pastoral Universitaria y capellán mayor de la Universidad Católica de Valencia.

Esta particular velada ha comenzado tras una oración celebrada en el templo. A continuación, los jóvenes se han dividido en distintos grupos y después han empezado su periplo por las calles de la ciudad. Han recorrido zonas como el Mercado de Abastos, la calle Colón o el Jardín de San Agustín, donde han repartido cenas a las personas que vivían a la intemperie. Ferrer ha destacado que «lo que más se llevaron los estudiantes fue la alegría de las personas sin hogar al ver que hay gente que se preocupa por ellos. Eso fue, sobre todo, lo que más les sorprendió».

El capellán ha explicado que «al principio, cuando llegan los jóvenes, las personas sin hogar suelen mostrarse un poco a la defensiva». Sin embargo, pronto ese recelo cambia y da paso a un sentimiento más cordial. Según ha destacado, «cuando te agachas y te pones a su altura, ven que vienes con otra intención. Les das comida y, entonces, empiezan a contarte su vida, cómo han llegado a esa situación».

Irene Navarro, Marina Estellés y Paula Arlandis son tres de las jóvenes que han recorrido las calles de Valencia para repartir cenas. Estas estudiantes de Medicina de la UCV han puesto de relieve no sólo el valor de la solidaridad y el acompañamiento de esta iniciativa. También han remarcado que ha supuesto una oportunidad de reflexionar sobre su vida y la importancia de escuchar y conectar con quienes atraviesan situaciones difíciles.

Esta actividad se ha convertido en «una experiencia enriquecedora, en la que no sólo das, sino que también recibes mucho a nivel personal», ha subrayado Irene Navarro. Considera que ha sido «una ocasión diferente y bonita, que me ha hecho ver las cosas desde otra perspectiva». Además, ha resaltado la importancia de «valorar lo que tenemos y ser conscientes de la realidad que nos rodea, aprendiendo a escuchar y acompañar a quienes lo necesitan».

Marina Estellés ha comentado que «lo que más me impresionó fue descubrir que lo que realmente necesita una persona no es lo material, sino alguien que le escuche, le dedique tiempo y le haga sentir acompañada». Por ese motivo, esta experiencia «me ha ayudado a salir de mi zona de confort y a utilizar el tiempo para algo que realmente aporta valor a los demás».

Por su parte, Arlandis ha reconocido que la actividad «fue un momento de gran reflexión y empatía». Esta estudiante de Medicina ha hecho hincapié en que «al principio sentía incertidumbre por no saber con quién me encontraría, pero hablar con las personas sin hogar y escuchar sus historias me hizo darme cuenta de lo afortunada que soy y de lo mucho que tenemos que agradecer en nuestra vida diaria». En definitiva, «fue impactante ver cómo, a pesar de las dificultades, ellos mostraban gratitud y cercanía, y eso nos llenó emocionalmente», ha añadido.