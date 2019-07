Así será esta noche el último piromusical de Caballer en Valencia Un espectáculo pirotécnico. / josé plasencia El artesano de la pólvora anuncia que no disparará más esa modalidad en Valencia | Esta noche hará un espectáculo en La Marina pero afirma que no habrá otros por los obstáculos burocráticos de las administraciones LOLA SORIANO VALENCIA. Sábado, 13 julio 2019, 02:10

Los espectáculos de luz que realizan los pirotécnicos valencianos siempre son dignos de máxima atención, pero el que disparará Ricardo Caballer esta noche en La Marina tiene un condicionante extra: será el último piromusical que dispare en Valencia.

La cita será a las 00 horas. Se dispara desde La Marina Sur, pero los espectadores se tienen que situar en el entorno del edificio Veles e Vents.

Esta es la cuarta edición en que Caballer ofrece un piromusical dentro del programa municipal de la Feria de Julio, pero ayer mismo aseguró que «va a ser el último que haga en Valencia».

El evento incluirá doce piezas de música de estilos elegidos por la gente en redes sociales

El maestro de la pólvora explicó que prefiere hacer un alto en el camino, descansar, y no diseñar otro piromusical, eso no quiere decir que deje otras modalidades, sólo se refiere a estos espectáculos.

El motivo afirma que no es otro que «los problemas o trabas que me he ido encontrando de tipo burocrático en distintas entidades a la hora de preparar el piromusical».

Quiere dejar claro que no se trata de ningún desencuentro con el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, «porque él siempre me ha apoyado y a buscado innovar en las distintas modalidades de pirotecnia. Sólo tengo agradecimientos hacia Fuset», añade. Eso sí, explica que a la hora de organizar estos eventos ha encontrado estos años «demasiados problemas burocráticos en la tramitación y en los informes de distintas secciones, al igual que para hacerlo compatible con la coordinación de entrada de los barcos en el puerto de Valencia».

Público entregado

También deja constancia de que «el público valenciano es muy entregado y siempre he sentido el apoyo y calor de los valencianos, pero como no quiero discutir por las cuestiones de tramitaciones, prefiero no hacer más».

Cabe recordar que este es el cuarto año en que se dispara un piromusical dentro de la Feria de Julio. La primera ocasión tuvo como escenario el museo de ciencias Príncipe Felipe y las tres siguientes en La Marina. Considera que este último espacio ha sido «magnífico» por la visión que ofrece a los espectadores en 180 metros de ancho. Sobre el desarrollo del espectáculo de este año indica que se dispararán calibres de hasta 75 milímetros «y durará 17 minutos y 40 segundos».

Entre los efectos, destaca que no faltarán los sauces, intermitentes, camuros, figuras, focos y lentejuelas doradas y blancas. Además, recuerda que los valencianos «han podido participar en la elección del estilo de música que acompañará al espectáculo «porque el Ayuntamiento hizo consultas en redes sociales para conocer el gusto del público». Por eso, habrá cuatro segmentos de música y un total de doce piezas con música valenciana, pop, electrónica o, por ejemplo, música de la década de los 80.