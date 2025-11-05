Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El nuevo edificio para 86 viviendas de protección pública en Turianova. AYTO. VALENCIA

Turianova tendrá un nuevo edificio con 86 viviendas públicas en agosto del año que viene

Catalá avanza que el barrio dispondrá de otro bloque de 114 VPP a finales de 2027 gracias a la permuta de solares | La alcaldesa asegura que el actual gobierno municipal destinará 2,9 millones de euros cada mes a la vivienda, mientras el Rialto sólo invertía 199.000 euros mensuales

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:22

Comenta

En agosto del año que viene finalizará la construcción de 86 nuevas viviendas destinadas a alquiler asequible en Malilla, concretamente en el nuevo barrio Turianova ... . La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, acompañada por el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha visitado este miércoles el avance de las obras de este edificio de 86 viviendas de protección pública que Grupo Lobe está construyendo en Turianova para entregar al Ayuntamiento, tras el acuerdo de permuta alcanzado para destinar a alquiler asequible para demandantes de vivienda pública.

