El túnel de Germanías lleva un mes inaccesible para los discapacitados Uno de los ascensores averiados, junto a la calle Cuba. / lp Los usuarios denuncian las continuas averías y destrozos en los ascensores colocados hace menos de un año P. M. Sábado, 17 noviembre 2018, 00:53

valencia. Uno de los dos ascensores del paso peatonal del túnel de Germanías lleva más de un mes inutilizado, según han denunciado usuarios de este itinerario, para criticar las continuas averías de un recurso indispensable para las personas con movilidad reducida. La única alternativa es dar un enorme rodeo a la estación del Norte.

«Desde su inauguración hace menos de un año nunca ha funcionado más de una semana seguida sin sufrir una avería», señalaron las mismas fuentes. El pasaje peatonal se remozó hace unos meses con un proyecto heredado del gobierno municipal anterior y que estuvo paralizado desde entonces. La inversión del Ayuntamiento ascendió a un cuarto de millón de euros, con la instalación incluida de cámaras de seguridad, aunque desde el principio ha registrado problemas de todo tipo.

«Un perjuicio añadido es cuando uno de los ascensores funciona y el otro no. Entonces hay ocasiones en que bajas con la silla de ruedas y te toca dar la vuelta por la imposibilidad de subir por el otro lado». El que lleva un mes con el cristal destrozado está junto a la calle Cuba, en Ruzafa.

«Algunas veces he ayudado a subir por las escaleras un carrito de bebé o un carro de la compra, algo que no he podido hacer cuando la persona era adulta e iba en silla de ruedas. Ahora la gente ya ni lo intenta y si lo hacen, al final se ven obligadas a dar un rodeo añadido de 950 metros para ir justo al otro lado del túnel», añadieron, para finalizar diciendo si «alguien se ha parado a pensar en la barrera que suponen estas averías en unos ascensores que nunca han ido de un modo correcto».