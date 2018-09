El tripartito quiere contratar a un gerente para cuatro años a ocho meses de las elecciones S. V. Jueves, 6 septiembre 2018, 00:14

El tripartito quiere contratar a una persona en un cargo de alta dirección en la Fundación Observatori Valencià del Canvi Climatic para cuatro años cuando tan solo quedan nueve meses para que finalice el actual mandato en el Ayuntamiento. Así lo denunció ayer la concejala del grupo municipal popular Maria Àngels Ramón-Llin, que indicó que la contratación de un director gerente aparece en el orden del día de la reunión del patronato de la fundación que se celebra hoy.

«Nos parece del todo incongruente hacer un contrato de gerente para cuatro años, ya que el gobierno puede cambiar de color y tener un criterio distinto», dijo Ramón-Llin, que afeó al tripartito no gobernar «con sensatez y realismo, y por tanto si por distintas razones no se ha nombrado al gerente hasta el día de hoy, lo prudente sería un contrato de un año como máximo». Su grupo no apoyará el nombramiento «porque va en contra del más elemental respeto al sistema democrático».