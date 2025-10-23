Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de uno de los coches que se restaurarán. JL Llop

Un tranvía de los años 60 para la Politécnica

La UPV y el Fondo de Arte y Patrimonio supervisarán la restauración y expondrán en su campus un viejo convoy rescatado de las cocheras de la EMT

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:28

El valor de las reliquias es incalculable, precisamente, porque no se puede poner precio a aquellos elementos vivos que nos evocan a otras épocas ... de nuestra historia. Muchas veces, esos elementos aparecen de repente, como una grata sorpresa. Es el caso de un tranvía de la antigua empresa de ferrocarriles de Valencia. Un ejemplar que circuló por las calles de la ciudad hasta 1966. Olvidado por algunos, tal vez denostado, se encontraba a la intemperie en la cochera de la Empresa Municipal de Transporte (EMT). Ahora será restaurado y lucirá como antaño en el campus de Vera de la Universitat Politècnica de Valencia.

