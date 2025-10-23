Un tranvía de los años 60 para la Politécnica

El valor de las reliquias es incalculable, precisamente, porque no se puede poner precio a aquellos elementos vivos que nos evocan a otras épocas ... de nuestra historia. Muchas veces, esos elementos aparecen de repente, como una grata sorpresa. Es el caso de un tranvía de la antigua empresa de ferrocarriles de Valencia. Un ejemplar que circuló por las calles de la ciudad hasta 1966. Olvidado por algunos, tal vez denostado, se encontraba a la intemperie en la cochera de la Empresa Municipal de Transporte (EMT). Ahora será restaurado y lucirá como antaño en el campus de Vera de la Universitat Politècnica de Valencia.

¿Cómo ha aparecido de repente un convoy de los años 60? Tal y como ha informado a este diario el documentalista y exmaquinista de tren Juan Luis Llop, se trata de un coche motor y su remolque que la empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), cedió a la EMT en 1995. La idea de este regalo era que la empresa de autobuses luciera expuesto este ejemplar en su cochera del barrio de San Isidro tras la inauguración de la mismo aquel año. Sin embargo, por causas que se desconocen, el coche nunca se expuso.

Tras años con el convoy a la intemperie y todos los daños que llo le ha podido provocar, la EMT ha donado el ejemplar a la Universitat Politècnica de València para que ésta pueda, esta vez sí, lucir expuesto este tesoro de la historia reciente de la red de transportes de la ciudad. El objetivo es acometer los trabajos de restauración necesarios para que el convoy luzca igual que cuando circulaba por las calles de la ciudad durante los cincuenta y sesenta hasta que se dejaron de usar en 1966.

Para ello, la restauración de las piezas se sometió a oferta pública, y será un taller del municipio de Manzanares, en Ciudad Real, el encargado de devolver su mejor cara a este tren valenciano. Aunque eso sí, todos los trabajos serán supervisados por el Instituto de Restauración del Patrimonio (IRP) de la UPV, así como por el área del Fondo de Arte y Patrimonio de la misma Universidad Politécnica.

Este miércoles 22 de octubre se han llevado a cabo los trabajos para trasladar ambas piezas al taller de Ciudad Real y empezar así con las labores de restauración. El objetivo final, una vez esté terminado, es que se trasladen de nuevo a Valencia para que la UPV los exponga en su campus de Vera. Eso sí, ninguna de las partes ha podido confirmar la fecha para que los valencianos puedan ver expuesto este tesoro de la red de transportes valenciana.

Tal y como explicaba Juan Luis Llop, las piezas rescatadas se tratan de «Es un convoy simbólico muy característico de Valencia que dejaron de circular en 1966. El coche motor (coloquialemente mal llamado en estos casos como locomotora) es un motor serie 100 junto con un remolque jardinera. Esta segunda pieza recibe dicho nombre porque era un remolque abierto, sin laterales y sin ventanillas. Es el remolque que se utilizaba en verano normalmente, ya que en invierno trataba de evitarse su uso al ser completamente abierto».

Respecto a cómo se han podido conservar estas piezas desde que se dejaran de usar en 1966 hasta su cesión a la EMT en 1995, Llop se ríe: «Pues muchas veces es fruto de la casualidad. Algunos vehículos se deciden conservar para que formen parte de las colecciones oficiales. Algunos otros, sin embargo, se han conservado por ser caprichos personales de algunos particulares con la capacidad de tenerlo expuesto en su propio jardín».