El tráfico colapsa la avenida Pío Baroja de Valencia, a la altura del Bioparc La calzada presenta circulación muy densa que deja también retenciones en Manuel de Falla

Tamara Villena Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 19:19

El tráfico en Valencia vuelve a presentar circulación irregular a durante la hora de la tarde. La avenida Pío Baroja se encuentra toalmente colapsada a la altura del Bioparc, desde la rotonda con General Avilés hasta el cruce con la avenida Manuel de Falla.

La vuelta a la rutina y el fin de las vacaciones se dejan notar en el tráfico de la ciudad y provocan circulación irregular como la registrada esta misma tarde en Pío Baroja, donde los vehículos circulan poco a poco por la calzada y la carretera sigue visiblemente congestionada.

Lo mismo ocurre en la avenida Manuel de Falla, aunque esta vía ya comienza a despejarse y el atasco da paso a un tráfico denso pero constante.