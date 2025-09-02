Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El tráfico colapsa la avenida Pío Baroja de Valencia, a la altura del Bioparc
Tráfico en Valencia, en una imagen de archivo. I. Marsilla

El tráfico colapsa la avenida Pío Baroja de Valencia, a la altura del Bioparc

La calzada presenta circulación muy densa que deja también retenciones en Manuel de Falla

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:19

El tráfico en Valencia vuelve a presentar circulación irregular a durante la hora de la tarde. La avenida Pío Baroja se encuentra toalmente colapsada a la altura del Bioparc, desde la rotonda con General Avilés hasta el cruce con la avenida Manuel de Falla.

La vuelta a la rutina y el fin de las vacaciones se dejan notar en el tráfico de la ciudad y provocan circulación irregular como la registrada esta misma tarde en Pío Baroja, donde los vehículos circulan poco a poco por la calzada y la carretera sigue visiblemente congestionada.

Lo mismo ocurre en la avenida Manuel de Falla, aunque esta vía ya comienza a despejarse y el atasco da paso a un tráfico denso pero constante.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  3. 3 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  4. 4

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido
  5. 5 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  6. 6 Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat
  7. 7 Quién es Lucas Beltrán, nuevo jugador del Valencia CF: su conexión con Julián Alvárez
  8. 8 Cómo pedir el bono comercio en Valencia y cuándo se puede usar
  9. 9

    Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana
  10. 10 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El tráfico colapsa la avenida Pío Baroja de Valencia, a la altura del Bioparc

El tráfico colapsa la avenida Pío Baroja de Valencia, a la altura del Bioparc