Trabajar en la calle al sol y a 40 grados Beber agua para no deshidratarse, cubrirse la cabeza y recurrir al sentido común, remedios para evitar problemas por las altas temperaturas Jardineros, empleados en la construcción o cuidadores de hamacas sufren las consecuencias de la ola de calor JUAN SANCHIS Viernes, 28 junio 2019, 23:56

valencia. Son cerca de las dos de la tarde. Falta poco para la hora de comer y el sol aprieta. Es el primer día de la ola de calor en la Comunitat y los termómetros se acercan a los 34 grados en Valencia, aunque al sol marcan algún grado más. Unos obreros trabajan en la urbanización de la plaza Lorenzo de la Flor en la 'zona cero' del Cabañal.

«Mucha agua, hay que beber mucho», explica Yasir, natural de Marruecos, uno de los trabajadores que acumula varios veranos y olas de calor a sus espaldas. «El secreto es refrescarse continuamente. Seguro que caen dos o tres botellas de litro y medio al día por cada uno de los que estamos aquí», explica.

Iván es el encargado de las obras en esta plaza del barrio valenciano. Desde fines de los años 90, cuando llegó como emigrante desde Bulgaria, trabaja en el sector y señala que desde la empresa les han dado varios consejos para hacer frente a estas situaciones. «Si hace falta descansar diez minutos a la sombra, se para. Con paciencia. Y sobre todo bebiendo mucho», explica.

No era para menos. Ayer en la Comunitat no se alcanzaron los 40 grados como en otros puntos de España, pero los termómetros estuvieron cerca. Atzeneta del Maestrat se llevó la palma con 39,1 grados, la más alta en esta localidad desde 1944, y Llíria se quedó en los 37,9. Las tres capitales de provincia superaron ampliamente los treinta grados. El mercurio alcanzó los 33,4 grados en Valencia, los 32,8 en Alicante y los 35,9 en Castellón.

Como era de esperar la playa de La Malvarrosa estaba a rebosar pasadas las doce del mediodía con todas las sombrillas ocupadas. Desde hace 14 años Luis, argentino que reside en Valencia, trabaja con las hamacas en verano (en invierno da clases de Educación Física en un colegio y entrena un equipo). «A lo largo del día caen hasta tres litros de agua», explica y recuerda la importancia de ir con la cabeza bien cubierta, «aunque yo no me la suelo poner, me molesta».

«Los problemas los dan los bañistas», afirma su compañero Javier, un uruguayo que lleva quince años al cuidado de esta estas hamacas. «Sabemos lo que hay que hacer y estamos acostumbrados. Pero algunos se pasan horas al sol sin tomar ninguna medida de precaución y se levantan con mareos», resalta.

Salva, un jardinero, que está en las inmediaciones de la Marina Juan Carlos I señala que en la empresa les han recomendado también «usar ropa ligera y usar gorra, pero no me la suelo poner porque da más calor». Su compañero Juanma se lo toma con filosofía y afirma que «ha habido días peores, con más calor». Todos coinciden. Beber mucho y cubrirse es básico. Pero, además, hace falta sentido común, como aseguró ayer Mónica Oltra en la rueda de prensa del Consell.