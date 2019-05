Los trabajadores de la EMT culpan al carril bici de los retrasos en las líneas Conductores de la EMT llegan al depósito. / LP El comité de empresa alerta de los problemas para circular y los vecinos insisten en que el transporte público «no es una alternativa real» ÁLEX SERRANO VALENCIA. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:51

El mal funcionamiento de una de cada cuatro líneas de la red de autobuses de la EMT, que llegan con más de dos minutos y medio de retraso a las paradas, es percibido tanto por los vecinos como por los propios trabajadores. Así lo confirmó la Federación de Asociaciones de Vecinos y el comité de empresa de la EMT. Fuentes de esta última entidad explicaron que los problemas para circular son evidentes, «sobre todo en las zonas donde hay carriles bici». En este sentido, insistieron en la situación en Reino de Valencia, «donde cada dos por tres aparecen vídeos de atascos o de coches desviados por el vial reservado para evitar embotellamientos».

Fuentes del comité explicaron que el problema de la red es la falta de vehículos. «Los autobuses nuevos no han llegado o van llegando con cuentagotas», indicaron. El Consistorio ha puesto en valor en varias ocasiones la compra de más de 140 autobuses durante estos años. «Se están haciendo los últimos preparativos, integrando el servicio de ayuda a la explotación y demás. Por ejemplo, los 'gusanos' -que es como en la EMT se refieren a los articulados- no se han puesto ninguno en marcha, empezarán en verano», señalan desde el comité. Las fuentes aseguran que los horarios que tienen que cumplir los conductores «son cada vez peores, con una ciudad totalmente colapsada».

La Federación de Asociaciones de Vecinos tiene una opinión similar. Tania Cortés, vocal de Movilidad en la entidad que preside María José Broseta, señala que el servicio «ha podido mejorar ligeramente» tras años de control del tripartito, pero aún está «muy lejos de representar una alternativa real y competitiva al vehículo privado como demuestran esos datos». Cortés apunta al ERE durante la época del PP, que supuso «reducción de líneas y aumento de las esperas». Sin embargo, la vocal de Movilidad de la federación insiste en que la situación no ha mejorado. «Sigue habiendo esperas excesivas que además en verano se incrementarán con el cambio de horarios. Además, el aumento del tráfico en algunas arterias importantes en horas puntas tampoco ayuda a que las líneas ganen en velocidad», dice Cortés.

El PSPV dice que la empresa «haría bien» en escuchar a los barrios que se quejan del estado de la red

Hasta la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, ha pedido a la dirección de la EMT, que encarna el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, que escuche las quejas vecinales. «Sería bueno que la EMT atendiera lo que dicen los barrios, que muchas veces han visto cómo se quedan desligados de importantes centros de trabajo», señaló ayer la también candidata del PSPV a la Alcaldía durante la presentación de su programa electoral.

La relación entre los socialistas y Grezzi no es buena, pero eso no ha impedido que el PSPV apoyara cada medida puesta en marcha por el concejal de Movilidad en el pleno, retrasando en ocasiones la llegada del debate sobre la decisión en cuestión para alcanzar un acuerdo. No hubo, por ejemplo, ninguna resistencia socialista a la remodelación de líneas emprendida por Grezzi el pasado año.

Y eso que el resultado no es bueno. Según los datos oficiales de la empresa que publicó ayer este diario, cinco de las diez líneas con más retrasos son las nuevas creadas por el edil de Movilidad. Desde la empresa, por cierto, se limitaron a afirmar ayer que la interpretación de los datos que hacía LAS PROVINCIAS no era correcta.

Sanción a un sindicalista

Por otra parte, la EMT estudia imponer una sanción por una falta muy grave a un sindicalista de la CGT que, presuntamente, habría filtrado las bases de la bolsa de conductores después de firmar un acuerdo de confidencialidad. La empresa le ha abierto un expediente sancionador después de la denuncia de UGT, que aportó capturas de pantalla de WhatsApp donde se ve que el sindicalista en cuestión trasladó información sobre las bases cuando aún no se habían publicado en un grupo con afiliados.

La persona denunciada, preguntada por este diario, aseguró ayer que ya se ha defendido alegando que él no divulgó información que no pudiera divulgar (firmó un acuerdo de confidencialidad cuando, como al resto del comité de empresa, se le enseñaron las bases en una reunión con representantes de la EMT). Además, explicó que las capturas de pantalla no son reales.