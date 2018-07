Los taxistas buscan hoy paralizar Valencia Un taxista ayuda a entrar al coche a un beneficiario de los servicios mínimos, ayer. / manuel molines Convocan marchas lentas desde Alfafar y Manises con la intención de que la ciudad amanezca colapsada a primera hora de la mañana ÁLEX SERRANO Lunes, 30 julio 2018, 00:36

El sector del taxi, más unido que nunca, no va a dar un paso atrás en sus reivindicaciones. Esta es la sensación que presidió ayer una asamblea de conductores en la estación Joaquín Sorolla de Valencia donde se decidió convocar para hoy a las 6.30 «marchas lentas» desde Alfafar y Manises. Fue el colofón a la primera jornada de huelga contra las licencias VTC, secundada por el 98% de los taxis de la ciudad, según la organización. No hubo ningún incidente «ni reseñable ni de otro tipo», insistieron las mismas fuentes. Los servicios mínimos se efectuaron para personas con movilidad reducida o con niños, mujeres embarazadas o ancianos.

Pero todo eso fue ayer. La previsión es que hoy la situación sea más distinta. Como en otras ocasiones en que los taxistas han convocado manifestaciones en la ciudad para protestar contra regulaciones de la Generalitat o contra las VTC, se espera que a lo largo de la mañana de hoy sea muy difícil circular por Valencia. De hecho, la asamblea convocó ayer «marchas lentas» que, si bien tendrán un recorrido desconocido hasta esta misma mañana (al cierre de esta edición ese detalle se mantenía secreto incluso entre el colectivo de taxistas), se prevé que comiencen en los dos puntos donde se ha convocado a los taxistas: las licencias pares, en el aeropuerto de Manises, y las impares, en el aparcamiento de la tienda de IKEA en Alfafar. Según ha podido saber este diario, la intención es colapsar los accesos a Valencia, sobre todo la avenida del Cid, principal vía de entrada para quienes acceden a Valencia desde el oeste de l'Horta.

Algo similar ocurrió ayer en Alicante, donde los taxis llegados de Elche colapsaron las principales entradas a la ciudad. Un total de 200 conductores ocuparon las vías más importantes de Alicante. Además, los trabajadores de Castellón y Benidorm anunciaron que entre ayer y ho se pondrían en huelga en solidaridad con sus compañeros de Madrid, Barcelona y Valencia.

La Generalitat reforzará el metro y el autobús interurbano para dar más servicio

Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del Taxi de Valencia y provincia y portavoz de la Confederación de Autónomos del Taxi, explicó ayer en la asamblea que seguirán en huelga «hasta que los representantes nacionales nos digan que tenemos que parar». «Nos estamos desangrando para defender nuestro puesto de trabajo y estamos rotos de ver a los compañeros de Barcelona tirados en la calle. A mí se me rompe el alma de ver a clientes a los que no podemos dar servicio», dijo un del Molino visiblemente emocionado, que insistió en que no buscan «una solución temporal», sino una «definitiva». «No vamos a consentir que siempre se beneficien las plataformas. Que modifique el Gobierno las leyes que tenga que modificar», indicó.

Por su parte, Ismael Arráez, presidente de la Asociación Gremial del Taxi de Valencia, se mostró esperanzado con respecto a la reunión a la que tanto él como del Molino acudirán hoy en Madrid: «La urgencia de la reunión es una buena señal pero queremos un compromiso firme». «Es la primera vez que estamos tan unidos en la historia del taxi y abrimos todos los telediarios», aseguró Arráez. La asamblea se desarrolló en medio de un clima combativo, con gritos como «si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra» o «somos taxistas, no terroristas». Si bien los dirigentes insistieron en que no hubo ningún incidente durante todo el día, sí reconocieron cierta «tensión» con las VTC.

La Generalitat anunció ayer a última hora que aumentará los metros a y desde el aeropuerto de Manises para «que ningún pasajero se quede sin medio de transporte», como indicó la consellera de Obras Públicas, María José Salvador. También se reforzaron los autobuses interurbanos que dependían de la Generalitat. Este diario intentó ayer recabar la opinión de la EMT de Valencia y saber si, como la Generalitat, iban a reforzar las líneas, pero fue imposible.