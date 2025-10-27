El taller ferroviario de la Fuente de San Luis repara 2.000 trenes al año

Valencia cuenta con otro hospital a espaldas de La Fe, aunque tanto sus instalaciones como sus pacientes son algo particulares. La base de mantenimiento de ... Renfe situada en la Fuente de San Luis repara alrededor de 2.000 trenes al año en los talleres del sur de la ciudad, a razón de unos cinco convoyes de media al día.

Estas instalaciones ferroviarias revisan y solventan las incidencias de un centenar de trenes de distintos modelos como Regional, Media Distancia y locomotoras Larga Distancia que realizan unos 450 viajes diarios en las regiones de la zona este del país, entre las que se encuentra la Comunitat.

Haciendo un símil médico, el taller de la Fuente de San Luis hace las veces de ambulatorio, Urgencias y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de los vagones y camiones en función de las incidencias que tengan que resolver los 150 técnicos que componen la plantilla.

Los trabajos se dividen en labores de mantenimiento preventivo, el equivalente a una revisión médica ordinaria para las personas, pues está planificado con antelación dado que los protocolos de seguridad ferroviaria indican que estos análisis deben realizarse de manera periódica o cuando se ha recorrido un determinado número de kilómetros debe hacerse un control. Según informaron a LAS PROVINCIAS fuentes de Renfe, en la Fuente de San Luis se efectúan de manera anual unas 1.600 actuaciones de este tipo.

Por otro lado, los trabajos de mantenimiento correctivo, que equivaldrían a las Urgencias o la UCI para pacientes humanos, se producen cuando existe algún fallo que afecta a los sistemas, o componentes del convoy como las puertas o cuando se producen pintadas sobre su carrocería o cristales.

Asimismo, los técnicos también distinguen entre intervenciones en función de su tiempo de reparación. Las de primer nivel suelen durar horas o, como mucho, uno o dos días mientras que las de segundo nivel son aquellas de mayor consistencia, sobre las que los trabajos se prolongan en una horquilla que oscila entre las dos jornadas y el mes y medio de duración.

Inversiones

A mediados de mes octubre el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció el Plan Integral de Talleres y Mantenimiento de Renfe para el lustro 2025-2030. En dicho proyecto se destinarán 20 millones de euros a ampliar y racionalizar las instalaciones de la Fuente de San Luis con el objetivo de completar su modernización, digitalización y ampliación, «lo que mejorará la calidad del servicio ferroviario», señala Renfe en un comunicado además de hacer el complejo más sostenible y eficiente energéticamente.

La innovación contemplada en el plan incorporará herramientas digitales, sistemas de inspección automática y tecnología de vanguardia para ofrecer un mantenimiento más eficaz y adaptado a los retos del futuro que permitirá reducir hasta un 29% las horas de mantenimiento, «aumentando la disponibilidad de trenes y mejorando la puntualidad».

Se actuará fundamentalmente en la ampliación de las naves actuales y de la sustitución de cubiertas, trabajos que están actualmente en ejecución, para la posterior instalación de fotovoltaica. También se ha previsto inversión para medios productivos.

Los trabajos supondrán la adaptación de la nave actual de ancho convencional, incrementando su longitud hasta los 215 metros, generando seis nuevas posiciones de mantenimiento, tres para ancho convencional y otras tres para ancho estándar. Esto conllevará mayor capacidad para las revisiones y reparaciones de los vehículos asignados al taller del sur de la capital.

La obra, además de la prolongación de longitud de la nave, traerá consigo el incremento de medios productivos como torno de foso, túnel de lavado, sistemas de extracción, medios de elevación, baja bogies y baja vías. Renfe prevé su puesta en servicio en 2027.

Jornada de puertas abiertas

El pasado domingo 26 de octubre alrededor de 350 personas visitaron las base de mantenimiento durante la jornada de puertas abiertas con motivo del Día del Tren que se celebrará el próximo.

La convocatoria ha permitido a los asistentes recorrer las instalaciones, observar los procesos de revisión y reparación, así como conocer las últimas tecnologías que Renfe está incorporando para mejorar los procesos de mantenimiento y facilitar la detección anticipada de incidencias.