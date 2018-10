Valencia Ciudad

El 'Symphony of the Seas' ha hecho este domingo escala en Valencia en su periplo por el Mediterráneo. El Symphony es actualmente el mayor crucero del mundo. Sus cifras son de infarto: 362 metros de eslora, 226.000 toneladas de peso. El buque, de la compañía Royal Caribbean es una maravilla de la ingeniería: tiene 18 cubiertas y 19 piscinas. Además, dispone de 10 jacuzzis y 24 ascensores al servicio de más de 6.000 pasajeros alojados en 2.775 camarotes y atendidos por 2.200 miembros de la tripulación. The Ultimate Abyss, en la parte más elevada de la popa, es el tobogán más alto en el mar. Consta de dos toboganes serpenteantes que descienden desde una altura de diez plantas, 28 metros de caída que se recorren en menos de 15 segundos. Symphony of the Seas dispone de pista de running, un bar móvil que va elevándose o descendiendo como si de un ascensor se tratara, dos simuladores de surf, una tirolina de 25 metros de largo, camarotes con mayordomo y otra infinidad de lujos. Tras recorrer todo el Mediterráneo viajará al Caribe como próximo destino.

