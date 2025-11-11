Así eran los suelos Nolla del futuro museo de Sorolla en Valencia Fotografías tomadas por el arquitecto Víctor Gamero para su tesis doctoral muestran el pavimento original del Palacio de Comunicaciones

Suelos Nolla cubrían el antiguo edificio de Correos, ahora Palacio de las Comunicaciones, espacio que recibirá las obras de Sorolla que llegarán a Valencia desde Nueva York llenando de contenido un museo del maestro de la luz en la capital del Turia. La bella cerámica desapareció con la reforma del edificio. Nada quedó de los hoy tan preciados Nolla. Cuando se inició la intervención para restaurar la sede de Correos y Telégrafos, las coloristas teselas de factura valenciana no habían recibido el reconocimiento que hoy las protege.

La cerámica Nolla vistió de Modernismo las más bellas edificaciones, públicas y privadas, no sólo de España, sino en el mundo entero. Y qué duda cabe de que Valencia, su tierra, fue la escogida para triunfar. Las mejores casas de principios del siglo XX fueron las principales destinatarias de tan preciado y precioso pavimento. Entre ellas se encontraba el Palacio de las Comunicaciones, levantado entre 1915 y 1923 bajo las directrices del arquitecto aragonés Miguel Ángel Navarro Pérez. La cerámica Nolla empezó a comercializarse en 1865. En 1860 ya se había constituido la firma. Hasta los años ochenta del pasado siglo no detuvo el camino iniciado en los talleres de la prestigiosa firma nacida en Meliana.

Se retiraron, pero no han caído en el olvido. Hoy es posible conocer cómo fue el pavimento de Correos cuando contaba con la preciada cerámica para soportar los pasos de los valencianos que requerían servicios postales. LAS PROVINCIAS ha tenido acceso a fotografías que durante la reforma hizo un entonces joven arquitecto, Víctor Gamero. El técnico dedicó su tesis doctoral al histórico edificio de la plaza del Ayuntamiento. «Hice levantamiento gráfico de cómo eran aquellos suelos Nolla y también de los baldosines hidráulicos que había en el edificio», explica Gamero. Y no es la única prueba.

Salvador Escrivá, restaurador y productor de cerámica Nolla, en aquella época trabajaba en la recuperación de vidrieras y llevaba entre manos el proceso para restaurar la del Palacio de Comunicaciones que mira a la plaza del Ayuntamiento. La vidriera que se sitúa detrás de las esculturas representativas de los cinco continentes. «Me ofrecieron si quería la cerámica porque se iba a derribo. Recogí algunas piezas pensando que en algún momento tal vez se les podría dar vida. En aquella época no había ninguna protección». No obstante, Escrivá recuerda que el pavimento de Correos no era de los más espectaculares que salieron de los históricos talleres. Lo dice un especialista que ha visto muchos. Ha recuperado metros y metros de suelo de la marca en distintos edificios públicos y pivados.

Baldosa hidráulica que también recogen las fotografías del arquitecto que realizó el estudio.

Las imágenes son la prueba que muestra cómo eran los tradicionales dibujos geométricos y de colores tan propios e identificativos de la cerámica de Meliana. «Sólo quedó una parte de la alfombra de Nolla que había en la planta baja» cuyo suelo, tras la reforma, es de mármol. También recuerda el arquitecto que los corredores estaban cubiertos por las no menos inconfundibles de la firma como eran «las piezas exagonales pequeñas» que a fuerza del paso de los años y de «los carros de correos iban saltando» antes de que llegara la hora de intervenir el edificio. Quedó una parte que no se pudo documentar, puesto que cuando se inició la intervención «ya no estaba», apunta Gamero. Tal como explica era el pavimento que cubría la sala principal y que era de diseño más atractivo que el resto.

Contar con el material gráfico permite conocer cómo fueron aquellas baldosas tan apreciadas en la actualidad. La posibilidad de que puedan quedar piezas que se salvaron del material de derribo al que estaban condenadas sumaría información para conocer cómo era el pavimento de la casa. Y con los medios actuales hasta podrían replicarse, quién sabe.

Baldosa hidráulica que también recogen las fotografías del arquitecto que realizó el estudio.

El Palacio de Comunicaciones lo adquirió la Generalitat Valenciana en 2022. Costó 22 millones de euros de las arcas públicas. Desde aquel momento ha acogido varias exposiciones, si bien la más destacada fue la que acercó hasta la plaza del Ayuntamiento la colección Lladró que también adquirió la Generalitat y que incluía la pieza 'Yo soy el pan de la vida', obra de Sorolla, que luego pasó al Museo de Bellas Artes.

Ahora el edificio recibirá más de 220 obras del pintor de la luz tras el acuerdo con la Hispanic Society. Se va a someter a un proceso de adecuación, tanto en la planta baja como en los tres pisos restantes. Se estima que el proyecto puede requerir una inversión de 15 millones de euros. No sólo se quiere dedicar a la obra del universal valenciano, también acogerá otras exposiciones y actos culturales.

La Generalitat sacó a concurso el primer contrato, por algo menos de dos millones, para iniciar los preparativos del desembarco de más de 220 obras del pintor de la luz, propiedad de la Hispanic Society of America (HSA) con la que se ha firmado un acuerdo.

El Palacio de Comunicaciones es edificio catalogado como Bien de Relevancia Local. La actuación para albergar el espacio Sorolla en Valencia supone una oportunidad para adecuarlo a la normativa actual en materia de climatización, electricidad, protección contra incendios, telecomunicaciones o control de accesos, entre otros aspectos. Un camino por recorrer.

