Panteón de Virginia Dotres, vallado y con piezas sueltas en el techo, en el Cementerio General de Valencia. Irene Marsilla
Todos los Santos

El SOS de los panteones históricos del cementerio

Expertos en restauración, arquitectura y en historia de Valencia hacen un llamamiento para impulsar la conservación de estos grandes museos al aire libre

Lola Soriano Pons

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:38

Comenta

Cada lápida, cada panteón de los cementerios de Valencia cuentan la historia de personajes ilustres en áreas del saber tan diversas como la literatura, la ... pintura, la escultura, la arquitectura, la judicatura, también dicen mucho de familias emprendedoras o de gente que trabajó de sol a sol. En este día de Todos los Santos los Camposantos son un ir y venir de familiares y amigos que quieren rendir culto a sus seres próximos, pero además, los cementerios son museos al aire libre que dejan testimonio del arte fúnebre.

