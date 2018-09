Sindicatos de la EMT recelan de la entrada de mascotas a los autobuses municipales Comisiones Obreras plantea problemas de higiene, falta de espacio y posibles afecciones de salud entre los pasajeros de las líneas públicas EFE VALENCIA. Sábado, 1 septiembre 2018, 23:47

Sindicatos de la EMT expresaron ayer sus dudas ante la intención del Consistorio de permitir que las mascotas puedan subir a los autobuses municipales. Comisiones Obreras emitió ayer un comunicado «a falta de conocer detalles más concretos sobre el tipo de mascotas» en el que se oponían a la medida, que colectivos animalistas recuerdan periódicamente a la concejala de Bienestar Animal, Glòria Tello, y al de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi.

Uno de los principales motivos que esgrimen los conductores es la falta de espacio. «Ya es bastante problemática la ubicación dentro del bus de pasajeros, sillas de ruedas, carros de bebé, de compra, bicicletas y patines plegados, etc, como para ahora añadir animales compartiendo el espacio», indican en el comunicado. Además, hablan de problemas de higiene provocados por los animales. «Nos preguntamos teniendo en cuenta la falta de limpieza de los autobuses y desintegración qué ocurriría cuando un animal hiciera sus necesidades dentro del bus. ¿Quién y cómo lo limpiaría? En caso de no poder limpiarse in situ, ¿sería motivo de retiro a cochera, con el consiguiente perjuicio para el servicio?», se preguntan desde Comisiones Obreras.

Otra cuestión que preocupa a los conductores es los posibles problemas de salud que puedan provocar las mascotas que suban al autobús. «¿Cómo se va a impedir que algún pasajero sufra una crisis alérgica ante la presencia de alguna clase de animal? ¿Cómo actuar en caso de que ocurra, hacer bajar del bus al pasajero que porte una mascota? Y en caso de que en ese momento viaje más de un animal, ¿habría que obligar a bajar a todos?», se pregunta el colectivo de conductores. Además, ponen encima de la mesa un problema que para ellos es clave: «Si, como se pretende, el conductor sería el responsable de dirimir conflictos, ¿qué haríamos cuando nos enfrentáramos a un pasajero que se niega a obedecernos, y más teniendo en cuenta que no tenemos la consideración de agentes de la autoridad?».

Finalmente, el comunicado afea a la EMT que quiera ampliar el servicio a pasajeros no humanos cuando no lo presta «en condiciones a los usuarios actuales»: «Difícilmente mejorará ese servicio admitiendo pasajeros animales, y menos con todos los potenciales problemas antes detallados».

Trámites comenzados

El Consistorio inició hace dos semanas los trámites para sacar a exposición al público la reforma del reglamento del uso del transporte urbano en autobuses. La medida persigue, entre otras novedades, la posibilidad de acceder a los vehículos de la EMT con sus mascotas, una vieja reivindicación de las protectoras

Esta opción está ahora prohibida salvo que se trate de perros lazarillos, aunque ya en junio de 2015, un mes después de iniciarse el mandato, la concejala de Medio Ambiente, Pilar Soriano, anunció un cambio en el reglamento que no se ha producido aún. Con el trámite iniciado el pasado 16 de agosto con un edicto, se realiza una consulta pública previa a modificar la normativa. El permiso para llevar mascotas en los autobuses hay que definirlo, en caso de que salga finalmente adelante, en aspectos como si los perros u otras mascotas deben llevarse en transportín. Es más, deben acotarse qué especies de animales podrán subir a los autobuses.