Los sindicatos exigen más agentes tras el relevo del jefe de Policía Local José Serrano, ayer en su despedida con Sandra Gómez y José Vicente Herrera al fondo. / plv La jubilación de José Serrano y la llegada de José Vicente Herrera a la jefatura coincide con la marcha este año de 180 funcionarios P. MORENO VALENCIA. Lunes, 6 mayo 2019, 23:44

La Policía Local formalizó ayer el relevo en su jefatura con la despedida por jubilación de José Serrano y el ascenso de José Vicente Herrera, quien toma el mando de manera provisional a la espera de la constitución del nuevo Ayuntamiento el 15 de junio y las decisiones que tome el futuro gobierno municipal. Aún así, el primer problema a resolver será uno que se prolongarán durante más de un año, la falta acuciante de personal.

Así lo indicaron ayer responsables tanto del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos como del CSIF, quienes subrayaron las dificultades de gestionar una plantilla donde se espera la jubilación anticipada de 180 funcionarios, según desveló la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato.

«El problema número uno que tenemos es la falta de personal, de por sí tenemos una carencia brutal y esperemos que sean capaces de llegar a un acuerdo y sacar oposiciones con un número de gente aceptable», señalaron desde la segunda formación.

Menguzzato asegura que las vacantes se cubrirán con interinos, que no pueden llevar armas

El decreto del Gobierno permite la jubilación anticipada de estos funcionarios a partir de los 59 años, siempre que hayan cotizado 35. Esto ha provocado una salida masiva de la plantilla que se ha ido cubriendo con comisiones de servicio e interinos. Menguzzato recordó el compromiso del gobierno municipal de que con esta última figura se cubran todas las vacantes por jubilación. «Sustituyen a policías que estaban en segunda actividad, en su mayor parte dedicados a tareas administrativas, igual de importantes aunque no patrullen por la calle». Los interinos salen de la bolsa de trabajo de las oposiciones de 2016 y no pueden llevar armas ni patrullar solos, por lo que les asignan otros trabajos.

Con esto se irá cubriendo la marcha de los funcionarios veteranos, estimó la delegada, para recordar que las oposiciones de 2018 incluirán 50 plazas más «las vacantes que se hayan producido hasta entonces y que de momento se fijan en 180 puestos». Este proceso está todavía sin publicar en el BOE, por lo que no se han marcado plazos.

Menos optimista que la concejala se muestran en el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos. «Avisamos de que esto iba a pasar, de que el Gobierno aprobaría el decreto», indicaron fuentes de la entidad, para afirmar que los agentes con plaza que sustituyan la primera hornada de jubilaciones «están con suerte operativos en Fallas de 2021». De momento se han aprobado 30 plazas de la oferta de 2016 y los agentes están en periodo de formación en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública (IVASPE).

«Comisiones de servicio, el problema es que los otros municipios no quieren y los interinos hacen lo que tienen por sus competencias, pero no pueden ir más allá», señalaron, para apuntar que en los últimos años «se han puesto demasiados parches y decisiones equivocadas como el desmantelamiento de la Unidad GOES o la creación de la 8 Unidad de Distrito», para incidir en la escasez de personal.

Desde el CSIF señalaron la carencia de material y uniformidad. «No hay un chaleco por agente y en verano tenemos que intercambiarlos aunque estén empapados de sudor», para señalar también las «nuevas emisores no las tiene todo el mundo. Hicimos también un acuerdo para un mínimo de uniformidad y de momento no se ha cubierto».

La edil de Protección Ciudadana comentó sobre los plazos que el IVASPE «está modificando la normativa para acortar los plazos», de tal manera en que los agentes estén en la calle en un periodo más corto cuando hayan ganado la plaza por oposición. Menguzzato no estuvo en la despedida del jefe Serrano por encontrarse fuera de Valencia, aunque tuvo la oportunidad de verlo antes. «Ha sido una relación muy buena», señaló, para indica que el nombramiento provisional de Herrera ha sido «lo más adecuado». Al acto protocolario acudió la portavoz del gobierno municipal, la también socialista Sandra Gómez.