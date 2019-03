EMT y sindicatos se contradicen sobre el repunte de las averías El comité difunde una imagen de diez conductores esperando autobús pero la gerencia lo niega: «Han salido los buses previstos» ÁLEX SERRANO VALENCIA. Martes, 12 marzo 2019, 23:57

Una imagen que circuló ayer por las redes sociales y los grupos de mensajería instantánea cercanos a la EMT volvió a poner de manifiesto la brecha abierta entre buena parte de la plantilla y la gerencia de la entidad. En la fotografía, a la que ha tenido acceso este diario, se puede ver a diez conductores de la EMT que supuestamente esperan un autobús ante el aumento de las averías. Sin embargo, fuentes de la empresa municipal aseguran que «no es cierto» que haya habido un repunte de los problemas técnicos y van más allá: «Ayer salieron todos los autobuses que tenían que salir». Las mismas fuentes, eso sí, rechazaron contestar a si se habían registrado retrasos en la salida de los autobuses.

Según indican diversas fuentes, de la flota de casi 500 vehículos de que dispone EMT, poco más de un centenar, unos 105 aproximadamente, se quedan sin salir cada día. En ese centenar hay que contabilizar los que no tienen previsto salir en una jornada en particular y los que sufren averías. Pues bien, este dato, según explicaron ayer fuentes conocedoras de la situación, se ha visto ampliado esta semana. «Llevan dos días que se quedan sin salir más de 110 autobuses, y hoy (por ayer) se ha llegado a 120», comentan. La EMT, por su parte, lo niega de plano, aunque fuentes de la empresa se negaron a confirmar si, como dicen los sindicatos, algunos conductores pudieron salir pero más tarde la hora a la que empezaba su turno, lo que implicaría retrasos pero no cortes totales del servicio.

Por su parte, el presidente del comité de empresa de la EMT, Adolfo Cruz, señaló ayer que la situación «no es nueva», pero también comentó que, en ese sentido, «algunos conductores» pudieron salir a lo largo de la jornada. «Me imagino que alguno habrá salido», indicó Cruz a preguntas de este diario.

La empresa no explica si hubo retrasos en la salida de los convoyes de las cocheras de San Isidro

Una flota envejecida

La flota de la EMT, aunque se ha visto rejuvenecida en últimas fechas por la compra de cientos de nuevos autobuses por parte del tripartito, sigue contando con decenas de vehículos de más de una década, los que más problemas generan a los técnicos de mantenimiento. Estos autobuses envejecidos, en ocasiones, tienen que ser reparados con piezas que no se fabrican en España y que hay que importar de otros países, lo que ralentiza su puesta a punto. El Ayuntamiento de Valencia anunció la pasada semana la contratación de un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones para invertir 74 millones de euros en los próximos cuatro años para comprar hasta 200 nuevos autobuses, a razón de 50 al año, todos ellos híbridos eléctricos.

Sin embargo, la adquisición de estos vehículos tampoco ha estado exenta de polémica, dado que los trabajadores han criticado que los cursos de formación sobre esos autobuses tengan que recibirlos en sus días libres. Ha habido, incluso, conductores que se han negado a coger uno de estos vehículos sin haber dado antes el preceptivo curso y varios sindicatos han recomendado en múltiples ocasiones a sus afiliados que rechacen conducir esos coches sin la formación adecuada por parte de la propia empresa municipal de transportes.