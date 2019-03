«Aquí todo sigue igual, nos tienen como en la nevera», dicen en Bloque Portuarios Los vecinos de las 165 viviendas pendientes de derribo exigen mejoras en la conservación de los inmuebles para frenar su alarmante degradación P. M. VALENCIA. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:07

«Estamos igual», responde uno de los vecinos de Bloque Portuarios al ser preguntado por alguna mejora en la convivencia o la conservación de las 168 viviendas que recaen a la plaza Hombres del Mar, un enclave privilegiado cerca del paseo marítimo si no fuera por la aguda degradación de los inmuebles, la ocupación ilegal de muchos de ellos y un entorno donde todo es un solar.

«Yo sólo quiero que me compren el piso y así me olvido», es la respuesta de una de las vecinas que dejó Bloque Portuarios hace años y ahora vive de alquiler cerca, en la calle Escalante. «Me marché en 2010 y desde el verano pasado ya no he vuelto porque me da mucha pena. De mi casa no queda nada, ni la cocina ni el saneamiento», afirma.

La situación estas fincas es un caso singular dentro del Cabanyal. «Es posible que en el resto del barrio haya mejorado la situación estos años, pero aquí no», insiste el primer vecino. El Plan del Cabanyal prevé la demolición de las fincas con el traslado previo de los residentes propietarios o con alquiler legal a un edificio cercano en la calle Mediterráneo, aún por construir. «Se habla de cuatro o cinco años, pero ahora con las elecciones se ha parado todo. Lo único que tenemos son dos párrafos en el plan», insiste. Antes de Fallas se programó una reunión con responsables del Ayuntamiento donde iban a conocer más detalles del proyecto, pero se desconvocó. «No sabemos nada y ahora que Sarrià se va a Madrid, pues igual hay que empezar de nuevo», apunta sobre la inclusión del concejal de Desarrollo Urbano en la lista del PSOE al Congreso en las próximas elecciones generales.

En los edificios el panorama es similar a lo que ocurre desde hace años. Algunos patios tienen unas condiciones adecuadas, aunque en otros lo más suave que se puede decir es que están abandonados. «Han robado los motores de los ascensores, incluso las puertas. Es un peligro y está claro que no se hará nada hasta que ocurra una desgracia», señalan. Una de las peticiones al Consistorio y la Conselleria de Obras Públicas es que hasta que se derriben las fincas, haya una adecuada conservación para mantenerlas habitables. «No sabemos nada de eso», comentan los vecinos. De las 168 viviendas, 71 son de propiedad pública dado que fueron compradas en su día para derribarlas por la prolongación de Blasco Ibáñez.