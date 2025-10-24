Qué significan las líneas naranjas que han aparecido en muchas calles de Valencia Su función no tiene nada que ver con la zona de aparcamiento

Si eres de Valencia, seguro que has visto estos días una línea naranja pintada por el centro de la carretera y no, no tiene que ver con la zona de aparcamiento. Su función, ni más ni menos, es la de marcar el camino de los corredores de la Media Maratón de Valencia, que se correrá el 26 de octubre y que se lleva celebrando desde 1991.

Durante la carrera, los participantes tendrán que seguir la línea naranja que ha trazado la empresa de pinturas Isaval en los 21 kilómetros que recorren diversas calles y avenidas de la ciudad, atravesando barrios como Benimaclet, Rascanya, La Zaida, La Petxina, La Roqueta, El Botánico, La Xerea, Sant Francesc y Gran Vía.

En total, se han utilizado 800 litros de pintura que se han extendido por la ciudad. Es una pintura especial que, con el paso del tiempo, el tráfico y las lluvias, desaparecerá. «El borrado no es instantáneo», explican desde la organización.

Por el contrario, para el Maratón de Valencia, que se celebrará el próximo 7 de diciembre, la misma empresa trazará una línea con el doble de longitud (42 kilómetros) de color azul.