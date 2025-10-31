Una sentencia obliga a readmitir a otro funcionario cesado por Ballester en Cultura Festiva El Ayuntamiento de Valencia ya tuvo que reincorporar a la plantilla al exdirector del Museo Fallero

El Ayuntamiento de Valencia tendrá que readmitir a otro funcionario de Cultura Festiva. El juzgado Contencioso-Administrativo número 7 de Valencia vuelve a dar la razón a un trabajador público después de su cese que el Consistorio justificó por la reorganización del organigrama y la relación de puestos de trabajo en el servicio de Fiestas y Tradiciones; así como de su despido, al considerar que estaba en comisión de servicios y, por tanto, debía volver a su puesto en la Generalitat como funcionario de carrera.

Sin embargo, este trabajador, que ocupaba la jefatura de sección en la anterior concejalía conocida como Cultura Festiva, consiguió en septiembre de 2017 una plaza en el Ayuntamiento como funcionario a raíz del concurso público abierto por la administración local. Una condición que el Ayuntamiento no le reconoció.

Ahora, el juzgado ha dado la razón a este trabajador que deberá ser admitido en un puesto de trabajo propio de su grupo y subgrupo. Eso conlleva el abono de los salarios dejados de percibir desde el momento de su cese, desde 23 de septiembre de 2024, más los intereses, así como a efectuar las cotizaciones sociales correspondientes.

Cabe recordar que, el Ayuntamiento ya tuvo que readmitir a otro funcionario despedido por la remodelación del área de Cultura Festiva, concretamente al exdirector del Museo Fallero, tras una sentencia en los mismos términos.

Desde Compromís exigen responsabilidades políticas ante esta nueva sentencia contra lo que califica «purga política del Ayuntamiento». Para el concejal, Ferran Puchades,«esta nueva sentencia confirma aquello que denunciamos. Estamos ante una persecución de origen político, que solo se ha producido contra funcionarios que se incorporaron con el gobierno de Compromís, a pesar de que estas personas tienen una calificación y reconocimiento profesionales fuera de todo duda confirmada por su trabajo y entrega en el ejercicio de sus competencias durante los pasados años.»