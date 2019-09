Cierre al tráfico de la Plaza del Ayuntamiento y EMT gratis durante dos días por la Semana de la Movilidad «Respecto al sábado aún estamos perfilando el dispositivo, informaremos con antelación de todos los detalles», ha dicho Grezzi MAR GUADALAJARA Miércoles, 4 septiembre 2019, 14:47

Del próximo 16 al 22 de septiembre se celebra la Semana de la Movilidad y el Ayuntamiento de Valencia junto a la regidoria de movilidad se ponen en marcha para celebrar esta iniciativa europea. «Es una semana de concienciación, para poner en valor los avances en materia de movilidad», ha declarado el concejal Giuseppe Grezzi en la rueda de prensa convocada para la presentación. Grezzi ha anunciado que dentro del marco de esta celebración, durante el fin de semana será gratuito el servicio de la EMT y ha confirmado que el domingo se cerrará la plaza del Ayuntamiento al tráfico. No descarta implantar el cierre ambos días pero «respecto al sábado aún estamos perfilando el dispositivo, informaremos con antelación de todos los detalles», ha añadido.

No ha podido confirmar si el metro también será gratuito durante el fin de semana. Ha detallado que para los sumarios habituales de la EMT no se cargará el viaje en el abono, mientras que para quienes saquen un billete de viaje sencillo se les dará otro ticket «como seguro de viaje».

El lema elegido este año es 'Camina con nosotros' y el concejal ha puesto en valor que se mejore la movilidad para los viandantes, «haciendo la ciudad más segura y accesible para todos», señalando que la ciudad se sitúan «en la vanguardia en materia de movilidad y ya es ejemplo de referencia, no sólo en España también en el resto de Europa», ha afirmado.

Para la semana se han programado diferentes actividades que, tal y como ha anunciado Grezzi, serán para todos los públicos. Los más pequeños podrán participar en un concurso de dibujo organizado por la EMT, así como se realizarán actividades para escolares y colegios, en las que podrán salir a a calle para «reconocer el entorno y concienciar a los usuarios de que sus acciones pueden dificultar o entorpecer las de otros», ha señalado.

Otra de las cuestiones que ha sido avanzar el regidor sobre esta semana, será el Festival de cine de Bicicleta, en el que se proyectará una película relacionada con la movilidad, partiendo de «una iniciativa de la sociedad civil que se ha hecho posible», ha informado. Asimismo, se han programado, charlas y mesas redondas a lo largo de la semana, algunas de ellas en las que participará el propio alcalde Joan Ribó o el regidor de Movilidad, Giuseppe Grezzi.

«Será un punto de trobada en el centro de la ciudad con charlas y actividades, para poder venir a conocer los sistemas de movilidad y todo lo que tienen a su disposición, haciendo crecer el número de expositores y las actividades, en un fin de semana muy completo para celebrar la iniciativa», ha detallado el regidor, añadiendo la celebración de un concierto, 'By bike at the opera', que será un homenaje a la banda británica, liderada por Freddie Mercury, Queen, que tendrá lugar el próximo 22 de septiembre.