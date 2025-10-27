Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El TSJ rechaza investigar a la jueza de la dana
Instalación de cámaras en la desembocadura del nuevo cauce del Turia. AYTO. VALENCIA

Seis cámaras de videovigilancia alertarán de crecidas en el nuevo cauce del Turia

La Policía Local de Valencia controlará el caudal a través de estos dispositivos y Catalá apremia a la CHJ a revisar la capacidad del canal y a instalar el sistema de alerta temprana

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:05

Comenta

El Ayuntamiento de Valencia da otro paso al frente para mejorar el grado de seguridad de la ciudad y sus pedanías ante futuras riadas. La ... alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha presentado la instalación de seis cámaras de videovigilancia en el nuevo cauce del Turia que alertarán de futuras crecidas, una de las medidas estrella que anunció en el debate sobre el estado de la ciudad y que adelantó LAS PROVINCIAS.

