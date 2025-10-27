Seis cámaras de videovigilancia alertarán de crecidas en el nuevo cauce del Turia

El Ayuntamiento de Valencia da otro paso al frente para mejorar el grado de seguridad de la ciudad y sus pedanías ante futuras riadas. La ... alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha presentado la instalación de seis cámaras de videovigilancia en el nuevo cauce del Turia que alertarán de futuras crecidas, una de las medidas estrella que anunció en el debate sobre el estado de la ciudad y que adelantó LAS PROVINCIAS.

Los dispositivos reportarán las imágenes en tiempo real sobre el estado del canal a la Policía Local de Valencia y ejercerán una labor de apoyo en materia de control de barrancos, una competencia que según ha enfatizado Catalá recae sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). En este sentido, la primera edil ha lamentado que desde el Consistorio únicamente pueden controlar el tramo del nuevo cauce del Turia que se encuentre dentro de su término municipal.

«El problema en la dana no fue el río Turia. Apelo al sentido común y que la Confederación se ponga a trabajar y haga lo que le toca, poner en marcha el sistema de alerta temprana en el Poyo y l'Horteta», ha aseverado Catalá recordando que el canal soportó la avenida, pero «estuvo a medio metro de desbordarse». Asimismo, la alcaldesa ha atacado a la CHJ alegando que el Ayuntamiento ha tenido que asumir la limpieza del propio cauce del Turia o el barranco del Carraixet y ha instado al organismo de la cuenca a revisar la capacidad del canal para saber si puede aguantar los encauzamientos proyectados.

Las cámaras se encuentran situadas en el polígono de Vara de Quart a la altura de Ros Casares, en el aparcamiento de la EMT al sureste de la ciudad, en el puente de La Torre, en Horno de Alcedo, en el puente de Castellar-Oliveral y en el de Pinedo. Hasta la fecha se han instalado cuatro, las que se encuentran más próximas a la desembocadura, y se prevé que las restantes, la se pongan en funcionamiento a lo largo del mes de noviembre.

Además, la alcaldesa ha comentado que se pondrá un radar que medirá además el nivel del agua. Fuentes municipales comentan que este aparato se instalará en el puente de La Torre y que estará operativo también a partir de noviembre, es decir, el puente que conecta esta pedanía con el barrio de San Marcelino contará con una cámara y con este dispositivo adicional de medición de caudal.

En el acto de presentación han estado presentes el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, el jefe de la Policía Local, Ángel Albendín, otros altos mandos del cuerpo y los alcaldes pedáneos de La Torre, Horno de Alcedo y Castellar-Oliveral.